Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

El Colchonero también se interesó en José López a quien quiso en el mes de enero, pero Palmeiras no quiso saber nada con venderlo.

Por German García Grova

Seguí a Bolavip en Google!
Joaquín Panichelli
© Prensa Racing de EstrasburgoJoaquín Panichelli

El presente de Atlético de Madrid es irregular y extraño. Los del Cholo Simeone pueden pasar de golear 4 a 0 a Barcelona por la Copa del Rey a perder 3 a 0 contra Rayo Vallecano por LaLiga y luego empatar 3 a 3 ante Brujas por la Champions League. Ante este panorama, Diego Pablo Simeone analiza con la directiva del Colchonero la conformación del plantel de cara a la próxima temporada en la que, como es habitual, habrá muchos jugadores argentinos.

Uno de los principales pedidos del Cholo es que Julián Alvarez continúe, aunque sabe que lo siguen de cerca varias de las potencias europeas y que el ex River no ve con malos ojos emigrar, aunque el objetivo es claro: que se quede. Por otro lado, también buscarán comprar a Nicolás González -cedido desde Juventus- por un precio menor al anteriormente acordado que fue de 32 millones de euros.

Julián Alvarez llegó a Atlético de Madrid a mediados de 2024 desde Manchester City. (Foto: Getty).

Julián Alvarez llegó a Atlético de Madrid a mediados de 2024 desde Manchester City. (Foto: Getty).

Sondeo por Joaquín Panichelli

En las últimas horas, desde Atlético de Madrid iniciaron contactos por Joaquín Panichelli, el atacante argentino que se formó en River, no llegó a debutar en Primera División y emigró con el pase en su poder tras quedar libre. Pasó por Deportivo Alavés, la rompió en Mirandés y ahora hace lo propio en Racing de Estrasburgo. Scaloni lo tiene en la mira y es uno de los posibles mundialistas con la Selección Argentina. Por ahora, solamente quedó en un sondeo, pero puede haber novedades.

¿Vuelve a la carga por el Flaco López?

En enero de 2026, Atlético de Madrid pidió condiciones por José López. El Colchonero quería estar al tanto de cuánto pedían los brasileños por su delantero estrella, pero desde San Pablo le bajaron el pulgar a las negociaciones y los madrileños se quedaron sin la posibilidad siquiera de negociar. De cara al próximo mercado de pases, los del Cholo Simeone volverán a la carga por él.

Se reveló el futuro de Julián Álvarez: “Va a jugar en el Barcelona”

ver también

Se reveló el futuro de Julián Álvarez: “Va a jugar en el Barcelona”

José López, figura de Palmeiras. (Foto: Getty).

José López, figura de Palmeiras. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El técnico Diego Simeone analiza la continuidad de Julián Álvarez ante el interés de potencias europeas.
  • Atlético busca comprar a Nicolás González por menos de los 32 millones de euros acordados.
  • El club inició contactos por Joaquín Panichelli, actual atacante argentino del Racing de Estrasburgo.
German García Grova
German García Grova

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Exclusivo Bolavip: se vienen los ascensores en el Monumental y el adiós a un ícono
River Plate

Exclusivo Bolavip: se vienen los ascensores en el Monumental y el adiós a un ícono

Vincent Kompany defendió a Vinícius, dudó de Prestianni y apuntó contra Mourinho: “Error de liderazgo”
Fútbol europeo

Vincent Kompany defendió a Vinícius, dudó de Prestianni y apuntó contra Mourinho: “Error de liderazgo”

Con Úbeda en la mira, el Gallego Insúa descartó su llegada a Boca: “Tendrían que haber llamado antes”
Boca Juniors

Con Úbeda en la mira, el Gallego Insúa descartó su llegada a Boca: “Tendrían que haber llamado antes”

El ex River que fue deportado en Inglaterra: "Me tuve que ir"
Fútbol Argentino

El ex River que fue deportado en Inglaterra: "Me tuve que ir"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo