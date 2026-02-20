Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

El presente de Atlético de Madrid es irregular y extraño. Los del Cholo Simeone pueden pasar de golear 4 a 0 a Barcelona por la Copa del Rey a perder 3 a 0 contra Rayo Vallecano por LaLiga y luego empatar 3 a 3 ante Brujas por la Champions League. Ante este panorama, Diego Pablo Simeone analiza con la directiva del Colchonero la conformación del plantel de cara a la próxima temporada en la que, como es habitual, habrá muchos jugadores argentinos.

Uno de los principales pedidos del Cholo es que Julián Alvarez continúe, aunque sabe que lo siguen de cerca varias de las potencias europeas y que el ex River no ve con malos ojos emigrar, aunque el objetivo es claro: que se quede. Por otro lado, también buscarán comprar a Nicolás González -cedido desde Juventus- por un precio menor al anteriormente acordado que fue de 32 millones de euros.

Julián Alvarez llegó a Atlético de Madrid a mediados de 2024 desde Manchester City. (Foto: Getty).

Sondeo por Joaquín Panichelli

En las últimas horas, desde Atlético de Madrid iniciaron contactos por Joaquín Panichelli, el atacante argentino que se formó en River, no llegó a debutar en Primera División y emigró con el pase en su poder tras quedar libre. Pasó por Deportivo Alavés, la rompió en Mirandés y ahora hace lo propio en Racing de Estrasburgo. Scaloni lo tiene en la mira y es uno de los posibles mundialistas con la Selección Argentina. Por ahora, solamente quedó en un sondeo, pero puede haber novedades.

¿Vuelve a la carga por el Flaco López?

En enero de 2026, Atlético de Madrid pidió condiciones por José López. El Colchonero quería estar al tanto de cuánto pedían los brasileños por su delantero estrella, pero desde San Pablo le bajaron el pulgar a las negociaciones y los madrileños se quedaron sin la posibilidad siquiera de negociar. De cara al próximo mercado de pases, los del Cholo Simeone volverán a la carga por él.

José López, figura de Palmeiras. (Foto: Getty).

