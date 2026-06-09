El sugerente posteo de Sebastián Villa en medio de los rumores sobre un regreso a Boca

El delantero colombiano busca una salida de Independiente Rivadavia y, desde las últimas semanas, su nombre está asociado al del Xeneize.

A los 30 años, Sebastián Villa pretende dar un nuevo salto en su carrera tras haberse convertido en la principal figura y líder de Independiente Rivadavia. El colombiano llevó al club mendocino a la conquista de la Copa Argentina y ya lo metió en los octavos de final de la Copa Libertadores.

A pesar de que la Lepra tiene ese enorme desafío internacional para el segundo semestre, la intención del delantero es saltar a un equipo más competitivo en este mercado de pases. En ese contexto, a Villa se lo relacionó con Boca Juniors en las últimas semanas.

Ante este panorama, el propio colombiano publicó una sugerente historia de Instagram en su cuenta que encendió todos los rumores. Dos corazones con los colores de Boca, una cara sonriente y un avión generaron todo tipo de reacciones entre los hinchas xeneizes.

En varias oportunidades, Villa se mostró abierto a volver a ponerse la camiseta de Boca, aunque también declaró que jugaría en River en el último mercado de pases. En caso de que Riquelme decida avanzar, tendría que negociar con Independiente Rivadavia, que avisó que no lo suelta por menos de 10 millones de dólares.

Cabe recordar que Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

Publicidad

Los números de Sebastián Villa en Boca

El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta del Xeneize, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

Datos clave