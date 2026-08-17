Enner Valencia debutaría en Boca contra Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El ecuatoriano de 36 años fue el cuarto refuerzo del Xeneize en este mercado de pases y todavía no hizo su estreno.

Enner Valencia se convirtió en el cuarto y, por ahora, último refuerzo de Boca en este mercado de pases. En ese sentido, todo indica que debutaría este martes en el compromiso correspondiente a la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el que se enfrenta a Recoleta para sentenciar la serie y definir al clasificado a la siguiente instancia.

Enner Valencia, refuerzo de Boca.

Cabe recordar que, desde que firmó su nuevo contrato, todavía no concentró para ningún partido a raíz de que estuvo ultimando detalles para ponerse en óptimas condiciones desde lo físico. Por ese motivo, Rodolfo Arruabarrena resolvió que se entrene en el predio durante poco más de una semana y ahora sí empezará a tener minutos de juego.

Lo cierto es que, si todo se da como está planeado, Valencia debuta ante Recoleta. Después de varios días de trabajos específicos para estar a la par de sus nuevos compañeros, el ecuatoriano ya está en forma para ser parte de la delegación que busca sellar la clasificación en Paraguay y así avanzar a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

Enner Valencia, refuerzo de Boca. (@BocaJrsOficial)

Un dato importante a tener en cuenta es que se espera que sea suplente para que su regreso formal se dé paulatinamente, por lo que no sería titular. Sin embargo, la idea es que sume minutos en el duelo llevado a cabo en Asunción. Vale resaltar que Boca está dos goles arriba en la serie, lo que facilitaría su ingreso, de no mediar complicaciones.

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Por otro lado, el experimentado delantero de 36 años tiene una particularidad interesante. Durante su participación en la Sudamericana utilizará el número 30 en su espalda, mientras que cuando juegue por el Torneo Clausura o Copa Argentina portará la 13, que le cedió amablemente Javier García ya que es su dorsal predilecto a lo largo de su carrera.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Paredes, Lozano y Pellegino: las bajas de Boca vs. Recoleta

Leandro Paredes sufrió una molestia en el isquiotibial que no llega a ser un desgarro. Será evaluado en el día a día, pero en Boca creen que tal vez con una semana de reposo y recuperación le pueda alcanzar para volver.

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Leandro Lozano padece misma molestia que tuvo apenas llegó al club. En ese caso, paró menos de una semana, aunque se perdió la ida vs O’Higgins y la derrota con Riestra. En el Xeneize confían que en menos de una semana se reincorporará al equipo.

Marco Pellegrino se desgarró y estará out 21 dias. Volvería para la fecha 8, ante Gimnasia de Mendoza en tierras cuyanas.