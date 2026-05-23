Fabra volvió a La Bombonera y recibió el apoyo de un jugador de Boca

El colombiano entrenó en Casa Amarilla con Deportivo Independiente de Medellín antes de enfrentar a Estudiantes por la Libertadores.

Fueron muchos años entrenando en ese predio, por lo que la vuelta de Frank Fabra a Casa Amarilla con La Bombonera de fondo debe movilizar al colombiano. Si bien el tramo final de su paso por Boca no fue el ideal, el lateral por izquierda recibió el cariño de los hinchas en líneas generales y por eso su regreso al lugar de entrenamiento con Deportivo Independiente Medellín fue especial para él.

DIM visitará a Estudiantes el próximo martes por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores en un duelo que define quién de los dos se mete en octavos de final, quién queda tercero y va a los playoffs de la Copa Sudamericana y quién queda eliminado. Los colombianos decidieron entrenar en Casa Amarilla y, a través de sus redes sociales, compartieron algunas imágenes de Fabra.

Desde su cuenta oficial de Instagram, DIM publicó dos fotos de Frank Fabra entrenando en Casa Amarilla con La Bombonera de fondo y lo acompañó de un emotivo texto: “Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿verdad, Frank?”, acompañado de emojis y también arrobándo a Boca Juniors.

Ander Herrera bancó a Fabra

En la publicación que hizo DIM en conjunto con Frank Fabra, hubo un futbolista del actual plantel de Boca que comentó y fue Ander Herrera que puso el emoji de un corazón azul. Por otro lado, algunos ex compañeros en el Xeneize del lateral también comentaron, entre ellos se destacan Wilmar Barrios y Bruno Valdéz.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores

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