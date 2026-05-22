El Millonario enfrentará al Pirata el próximo domingo a partir de las 15.30 horas y el Chacho espera por Aníbal Moreno.

River y Belgrano sueñan con el Torneo Apertura 2026. El próximo domingo se verán las caras por la gran final en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 horas. Para este encuentro, Eduardo Coudet tiene una sola duda en la mitad de la cancha y para eso será clave saber si Aníbal Moreno podrá estar a disposición o no, aunque todo indica que no llegará.

El mediocampista central sufrió un esguince de rodilla el pasado sábado ante Rosario Central. Si bien parecía que su presencia estaba casi descartada, el ex jugador de Palmeiras pidió jugar, aunque habrá que ver cómo evoluciona en estos días. Este viernes se entrenó el plantel del Millonario y Moreno no se entrenó a la par de sus compañeros.

La duda de Coudet

Si Coudet ve que Aníbal Moreno responde bien será titular, sabiendo que está el riesgo que dure unos minutos en cancha y deba ser reemplazado. En caso de no llegar, el Chacho analiza poner a Lucas Silva como mediocampista central al lado de Fausto Vera, aunque también existe la posibilidad de cambiar el dibujo y que en el once se meta Juanfer Quintero. Si el colombiano es titular, Vera será el único mediocampista central, aunque esta probabilidad es la menos factible.

La probable formación de River ante Belgrano

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Marcos Acuña, pieza fundamental de River. (Foto: Prensa River).

¿Qué canales pasan la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026?

La gran final entre River y Belgrano, a disputarse el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se podrá ver tanto por ESPN Premium como también a través de TNT Sports. La transmisión en ESPN Premium estará a cargo de Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre, mientras que en TNT Sports tendrá a Pablo Giralt como relator y a Juan Pablo Varsky como comentarista.

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Los árbitros de la final entre River y Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

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