Independiente vs. Unión de Santa Fe EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la Copa Argentina: ¡Minuto a minuto!

En Rosario, el Rojo y el Tatengue se miden en un duelo clave por un lugar en los octavos de final.

Este viernes, Independiente enfrenta a Unión de Santa Fe por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa, comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por la pantalla de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play, además del minuto a minuto en BOLAVIP.

Las posibles formaciones de Independiente y Unión

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Agustín Colazo.

El cuadro de la Copa Argentina 2026