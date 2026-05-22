River hoy: cómo está Moreno, la formación vs. Belgrano y los escenarios para ser primero en la Sudamericana

Todas las novedades del Millonario de este viernes 22 de mayo, a dos días de jugar contra el Pirata por la final del Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 22 de mayo de 2026, a días de enfrentar a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes por la final del Torneo Apertura 2026. Cómo se encuentra Aníbal Moreno de su lesión, la duda en el once inicial que tiene Eduardo Coudet, los tres escenarios que lo dejan como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana y cómo llega Nicolás Otamendi.

¿Cómo está Aníbal Moreno?

Aníbal Moreno sufrió una lesión en su rodilla el pasado sábado en el duelo ante Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura. El mediocampista fue una de las grandes figuras del equipo de Coudet ante el Canalla y su baja es sensible. Los estudios determinaron que sufrió un esguince de rodilla y todo indicaba que se perdería la final, pero Aníbal pidió jugar ante Belgrano.

El cuerpo técnico lo evaluará hasta último momento, pero la realidad es que no será sencillo que esté presente el próximo domingo en Córdoba. Moreno no se entrenó a la par del grupo este viernes y eso es un claro indicio de que todavía le duele. Así y todo, la decisión final se tomará más adelante.

Aníbal Moreno. (Foto: Getty).

La probable formación de River para la final vs. Belgrano

River y Belgrano sueñan con el Torneo Apertura 2026. El próximo domingo se verán las caras por la gran final en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 horas. Para este encuentro, Eduardo Coudet tiene una sola duda en la mitad de la cancha y para eso será clave saber si Aníbal Moreno podrá estar a disposición o no.

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

Los tres escenarios que dejan a River como primero de su grupo de la Copa Sudamericana

Si River le gana a Blooming en el Estadio Monumental el próximo miércoles se asegurará ser primero en el Grupo H sin importar el resultado del partido entre Bragantino y Carabobo, que se jugará a la misma hora. Cabe recordar que el duelo entre el Millonario y los bolivianos en Santa Cruz de la Sierra terminó 1 a 1, con el detalle de la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta.

Otra alternativa que tiene el Millonario para clasificar primero es mediante un empate ante Blooming en el Estadio Monumental. Producto del desempate olímpico, para River bastará con sacar un punto ante los bolivianos sin importar qué pase en el partido entre Bragantino y Carabobo en Brasil. Cabe recordar que si los venezolanos se imponen quedarán con 12 unidades -las mismas que el equipo de Coudet- pero por desempate no le arrebatará la primera posición.

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Nunca es bueno perder y menos de local ante un equipo como Blooming, que en lo que va de la Copa Sudamericana solamente sumó un punto y recibió 14 goles en contra. Suponiendo que River cae ante los bolivianos, podrá ser primer de su grupo si es que Carabobo no le gana a Bragantino en Brasil.

Aníbal Moreno durante el empate entre Blooming y River. (Foto: Getty).

¿Cómo llega Otamendi a River?

La espera llegó a su fin: Nicolás Otamendi será jugador de River. El marcador central llega a Núñez libre desde Benfica y firmará por 18 meses. Fueron varios los mercados de pases en los que se rumoreó que el campeón del mundo podía llegar al Millonario, pero recién se hizo efectivo ahora, a sus 38 años.

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Otamendi llegará a un River con falencias en defensa. Ninguno de los marcadores centrales tuvo un buen semestre, por lo que el campeón del mundo tendrá la responsabilidad de mejorar al equipo y también de ser un líder en el vestuario, como lo fue prácticamente en todos los equipos en los que jugó en su carrera.

En la última temporada, Nicolás Otamendi jugó 49 partidos en Benfica, marcó 3 goles y brindó 4 asistencias. En lo que respecta a títulos, el elenco de Mourinho no ganó ninguno de los títulos que disputó: fue tercero en la Primeira Liga (sin perder ningún partido), quedó eliminado de la Champions League en 16avos de final y en la Taça de Portugal quedó afuera en cuartos de final ante Porto.

Nicolás Otamendi cumplirá su sueño de jugar en River. (Foto: Getty – imagen creada con Gemini).

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