A 21 días del Mundial, Neymar sufrió una nueva lesión y preocupa en la Selección de Brasil

El delantero de Santos sufre de un problema en uno de sus gemelos y será preservado por su club.

Faltan 21 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y poco a poco las selecciones van anunciando la lista con los 26 futbolistas convocados, teniendo en cuenta tanto su rendimiento a lo largo de la temporada, como también por su estado físico.

En este sentido, en la Selección de Brasil se encendieron las alarmas debido a que Neymar, quien finalmente fue convocado por Carlo Ancelotti, sufrió una pequeña lesión muscular por la que se perdió el encuentro en el que Santos igualó 2 a 2 con San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

Rodrigo Zogaib, médico del plantel profesional de Santos, fue quien se encargó de revelar esta noticia en diálogo con los medios. “Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, explicó.

Ante esta lesión, no volverá a jugar con Santos y todo indica que el delantero podrá estar disponible para la Copa del Mundo, ya que no podrá entrenar por un lapso de 5 a 10 días, por lo que llegaría al 100% desde lo físico para las prácticas junto al resto de los convocados de la Selección de Brasil.

Por otro lado, en caso de no recuperarse de la mejor manera, esta lesión podría agravarse teniendo en cuenta el historial de problemas físicos que atravesó a lo largo de los últimos años. Es por eso que en Brasil seguirán de cerca su situación para que llegue en óptimas condiciones al debut frente a Marruecos.

El calendario de Brasil en el Mundial 2026

*Horarios en Argentina

Sábado 13/06 – 19hs: Brasil vs. Marruecos (MetLife Stadium, Nueva York)

Viernes 19/06 – 21.30hs: Brasil vs. Haití (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Miércoles 24/06 – 19hs: Brasil vs. Escocia (Hard Rock Stadium, Miami)

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La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

Datos claves