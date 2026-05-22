El cambio en el equipo titular que prepara Úbeda para Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

El Xeneize está obligado a ganar para clasificar a octavos de final. Si empata o pierde, cae a la Copa Sudamericana.

Cada vez faltan menos días para el próximo martes, donde Boca se mide ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que se define la clasificación a los octavos de final o la eliminación en primera ronda. En ese sentido, Claudio Úbeda ultima detalles para diagramar la formación que estará desde el arranque en La Bombonera.

Cabe recordar que el Xeneize está obligado a ganar frente al elenco trasandino, ya que el empate o la derrota significa quedar afuera del certamen más importante del continente. Sin embargo, vale resaltar que pasaría a la Copa Sudamericana para disputar los dieciseisavos de final contra los segundos de cada zona de dicha competición de segundo orden en la región.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, respecto al equipo que empató ante Cruzeiro, Úbeda haría un solo cambio. Con el claro objetivo de ir en búsqueda del triunfo sumamente necesario, ingresaría Marco Pellegrino en lugar de Ayrton Costa. Hay que aclarar que no se trata de una decisión táctica, sino que el habitual titular está suspendido por haber llegado a la tercera tarjeta amarilla en la Libertadores.

Desde su arribo, el ex Milan disputó un total de 14 partidos en Boca, siendo 13 como titular y apenas uno ingresando desde el banco de suplentes. De esos encuentros que comenzó en la formación inicial, compartió la zaga 6 veces con Nicolás Figal (4 victorias y 2 empates), 4 con Lautaro Di Lollo (2 triunfos y 2 igualdades) y 3 con Rodrigo Battaglia (1 empate y 2 derrotas).

Marco Pellegrino, defensor de Boca. (Getty Images)

Publicidad

A pesar de los rumores que circularon, Milton Giménez sería titular nuevamente compartiendo la zona ofensiva junto a Miguel Merentiel, el indiscutido del ataque Xeneize. Por otro lado, cabe destacar que Malcom Braida seguirá como lateral derecho, ya que dejó satisfecho al cuerpo técnico por su labor ante Cruzeiro, pese a no ser su posición habitual dentro del campo de juego.

Así las cosas y salvo alguna urgencia de última hora, el equipo que pondrá Úbeda para el duelo decisivo entre Boca y Universidad Católica el próximo martes, será: Agustín Marchesín; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Los futbolistas de Boca ante River. (Getty Images)

Publicidad

La tabla de posiciones del grupo D de la Libertadores