El mediocampista nacido en Lanús, de 27 años, tiene un contrato que lo une a Boca hasta el 31 de diciembre de 2028.

En el mundo Boca no solo tienen la cabeza puesta en lo que será el partido del próximo jueves frente a Universidad Católica, donde se definirá el futuro del elenco comandado por Claudio Úbeda en la Copa Libertadores: un triunfo lo deposita en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero un empate o una derrota lo manda a la Copa Sudamericana.

Lógicamente, en base a lo que ocurra con el futuro deportivo, el mercado de pases tendrá su injerencia. Y es que si el Xeneize cambia de competencia continental, muchos futbolistas buscarán una salida a mitad de año. Entre ellos, más allá de que todavía no llegó ninguna oferta, aparece Tomás Belmonte.

Tomás Belmonte, jugador de Boca.

Si bien la postura del club de La Ribera, según pudo saber BOLAVIP es desprenderse de Milton Delgado o de Exequiel Zeballos, dentro de la Comisión Directiva son conscientes de que llegarán ofertas y/o sondeos por otros futbolistas. En el caso del ex volante de Lanús, ya hubo integrantes de Racing que se dirigieron hacia La Bombonera para ver su rendimiento frente a Cruzeiro.

Cuando en la Academia perdieron a Juan Nardoni y Agustín Almendra, no los reemplazaron con jugadores del mismo estilo. Y además de que el futbolista de 27 años con pasado en Toluca tiene cualidades similares a las de Nardoni, en Avellaneda convence un punto en el que le saca ventaja al ahora jugador de Gremio: el juego aéreo en ambas áreas.

Si bien dependerá de la continuidad o no de Gustavo Costas, sobre todo para que lo vayan a buscar, desde la Secretaría Técnica continuarán analizando al futbolista que, ante la suspensión de Santiago Ascacíbar, tomó la titularidad en el conjunto azul y oro.

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Tomás Belmonte disputa el balón contra Jonathan Jesus, de Cruzeiro. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Los números de Tomás Belmonte en Boca

Tomás Belmonte, que está cotizado en 3.000.000 de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, lleva un gol en 55 partidos disputados con la camiseta de Boca.

DATOS CLAVES

Tomás Belmonte fue observado por enviados de Racing en el partido frente a Cruzeiro.

fue observado por enviados de Racing en el partido frente a Cruzeiro. Universidad Católica es el rival del jueves que definirá el futuro copero de Boca.

es el rival del jueves que definirá el futuro copero de Boca. Milton Delgado o Exequiel Zeballos son las principales opciones de venta para la directiva.