De Zerbi habló de la decisión de Cuti Romero de asistir a la final entre Belgrano y River el mismo día que Tottenham se juega la permanencia en la Premier League

El entrenador italiano se refirió al viaje del defensor mientras los Spurs están próximos a jugar el partido más importante de la temporada.

Mientras continúa con la rehabilitación del esguince que sufrió en su rodilla derecha, enfocado en estar en óptimas condiciones para defender la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial, Cuti Romero decidió viajar a Córdoba para acompañar a Belgrano en la final del Torneo Apertura que disputará este domingo desde las 15.30 ante River en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Ese mismo día, apenas unas horas antes, el Tottenham en el que tantos partidos llevó la cinta de capitán se jugará como local ante Everton la permanencia en la Premier League, razón por la cual el viaje del defensor generó malestar en un importante número de hinchas de los Spurs.

Quien fue consultado al respecto a dos días del partido más importante de la temporada fue Roberto De Zerbi, que asumió el mando del equipo en emergencia y sabe que con un triunfo logrará el objetivo de evitar el descenso a la Championship sin importar otros resultados.

“Habló con el personal médico. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada. Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo”, manifestó el italiano.

De Zerbi también se refirió al tiempo que tiene compartido con Cuti, que se cree puede dejar los Spurs en el próximo mercado, y fue muy elogioso de su conducta: “No puedo decir nada porque conmigo ha sido correcto desde que empecé hasta ahora. Es un jugador de primer nivel y conmigo ha sido una gran persona”, aclaró.

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En Belgrano están felices con Cuti

Cristian Romero no solo estará alentando a Belgrano el domingo en el Kempes, sino que además acudió a su predio para continuar con su recuperación. “El pidió autorización para venir y por supuesto que tiene las puertas abiertas cada vez que quiere hacerlo. El club está abierto a los futbolistas que dejaron huella acá. Cómo no lo va a hacer con él que es un campeón del mundo y que ojalá vuelva a serlo”, dijo Franco Peppino, exjugador del Pirata que se desempeña como coordinador.

“Cuti ha entrenado muchas veces en el predio desde que empezó mi mandato. Ahora que se viene el Mundial nos pidió el predio, nosotros se lo estamos prestando todos los días. Es uno de los tantos que en algún momento volverá a vestir la camiseta celeste”, señaló Luifa Artima en relación a la visita.

Data clave

Cuti Romero viajó a Córdoba para rehabilitar su rodilla en el predio de Belgrano.

viajó a Córdoba para rehabilitar su rodilla en el predio de Belgrano. Belgrano y River disputarán la final del Torneo Apertura el domingo a las 15.30.

disputarán la final del Torneo Apertura el domingo a las 15.30. Tottenham y Everton jugarán por la permanencia en la Premier League este domingo.