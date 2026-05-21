Carlos Tevez estará presente en el Mundial 2026 como columnista

Después de lo que fue su paso por Talleres, donde se desempeñó como director técnico, la carrera de Carlos Tevez tendrá un cambio significante: por primera vez en su vida, estará al frente de una transmisión televisiva y se desempeñará como columnista durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Seguí toda la acción del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por Disney+
El Apache, de 42 años, viajará con Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México ’86, y ambos formarán parte de los encuentros que Sebastián Vignolo relate para la señal de ESPN y también de Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece la empresa estadounidense. También estará el Kun Agüero, quien desde hace tiempo forma parte del ámbito del stream.
Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres.
El paso de Carlos Tevez por la Selección Argentina
Durante su etapa como futbolista profesional, Carlos Tevez, nacido en el Fuerte Apache defendió la camiseta de la Selección Argentina durante 76 oportunidades y anotó 13 goles, además de que brindó 13 asistencias.
El Apache solamente fue campeón de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, pero no con el seleccionado absoluto, sino que lo logró con el Sub-23. También formó parte de las ediciones mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde jugó 8 encuentros y anotó 3 tantos.
Carlos Tevez celebra su fol ante México en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Chris McGrath/Getty Images)
La prelista completa de la Selección Argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVES
- Carlos Tevez debutará como columnista televisivo durante el próximo Mundial.
- ESPN y Disney+ emitirán los partidos relatados por Sebastián Vignolo.
- Oscar Ruggeri formará parte del equipo periodístico junto al Apache.