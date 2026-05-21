Carlos Tevez estará presente en el Mundial 2026 como columnista

El Apache dejó su cargo como DT en Talleres y ahora será columnista en el Mundial, función que cumplirá por primera vez en su vida.

Después de lo que fue su paso por Talleres, donde se desempeñó como director técnico, la carrera de Carlos Tevez tendrá un cambio significante: por primera vez en su vida, estará al frente de una transmisión televisiva y se desempeñará como columnista durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Seguí toda la acción del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por Disney+

El Apache, de 42 años, viajará con Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México ’86, y ambos formarán parte de los encuentros que Sebastián Vignolo relate para la señal de ESPN y también de Disney+ Premium, el servicio de streaming que ofrece la empresa estadounidense. También estará el Kun Agüero, quien desde hace tiempo forma parte del ámbito del stream.

Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres.

El paso de Carlos Tevez por la Selección Argentina

Durante su etapa como futbolista profesional, Carlos Tevez, nacido en el Fuerte Apache defendió la camiseta de la Selección Argentina durante 76 oportunidades y anotó 13 goles, además de que brindó 13 asistencias.

El Apache solamente fue campeón de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, pero no con el seleccionado absoluto, sino que lo logró con el Sub-23. También formó parte de las ediciones mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde jugó 8 encuentros y anotó 3 tantos.

Carlos Tevez celebra su fol ante México en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Chris McGrath/Getty Images)

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La prelista completa de la Selección Argentina

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVES

Carlos Tevez debutará como columnista televisivo durante el próximo Mundial.

debutará como columnista televisivo durante el próximo Mundial. ESPN y Disney+ emitirán los partidos relatados por Sebastián Vignolo.

emitirán los partidos relatados por Sebastián Vignolo. Oscar Ruggeri formará parte del equipo periodístico junto al Apache.