Matías Galarza Fonda se va de Atlanta United y volverá a River: los millones que frustraron su pase definitivo

El paraguayo no completó con una de las condiciones de su contrato y dejará el fútbol de Estados Unidos.

No tenía lugar en la estructura de Marcelo Gallardo y en marzo de 2026 la dirigencia de River, liderada por Stefano Di Carlo, logró sellar el acuerdo con Atlanta United para que Matías Galarza Fonda emigrara hacia el fútbol estadounidense.

Al elenco liderado tácticamente por Gerardo Martino llegó con un contrato poco habitual para los términos convencionales: firmó a préstamo por seis meses con obligación de compra, la cual se ejecutaría automáticamente si afrontaba el 50% de los partidos durante su estadía, según pudo saber BOLAVIP.

La intención del mediocampista paraguayo era sumar minutos para formar parte de la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por ahora se encuentra en la lista preliminar. Pese a que, hasta el momento, jugó 13 partidos, no continuará en la institución del estado de Georgia porque no pueden afrontar la cláusula obligatoria de su vínculo. A raíz de ello, el Millonario perderá una gran cantidad de dinero.

Matías Galarza Fonda durante su paso por River. (Getty Images)

El dinero que River no recibirá por Matías Galarza Fonda

El préstamo del paraguayo a Atlanta United se cerró con una obligación de compra en caso de que el futbolista dispute el 50% de los partidos de su equipo. La misma quedó tasada en 3 millones de dólares netos. De esta manera, si se cumplía la obligación de compra, el Millonario recuperaría gran parte de la inversión que realizó por Matías Galarza Fonda a mediados del año pasado.

Hasta ahora sumó 847 minutos en 13 partidos y según reportó el periodista Felipe Cárdenas, de The Athletic, el Tata Martino dijo que es “casi imposible” retener al jugador bajo su contrato actual y la situación de Designated Player del club, donde Miguel Almirón, Emmanuel Latte Lath y Alexey Miranchuk ya cumplen con el cupo.

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A raíz de esta situación que atraviesa el futbolista con pasado en Talleres, una vez que culmine la cita mundialista en Norteamérica, desde la dirigencia de River le buscarán un nuevo rumbo para que continúe su carrera lejos del Monumental.

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