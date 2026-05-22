Colapinto dejó atrás el problema de su Alpine, pero no pudo llegar a SQ3: largará 13° en la Sprint del GP de Canadá

El argentino superó a Gasly y pasó a SQ2, pero no consiguió entrar a la etapa final. Saldrá desde el puesto 13 en la Sprint de Canadá, con George Russell como poleman.

Luego de una FP1 prácticamente sin actividad por un problema en su Alpine, Franco Colapinto llegó a la clasificación de la Sprint casi sin girar en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. De todas formas, el argentino se repuso de manera total para la siguiente instancia del fin de semana y sorteó la QS sin inconvenientes.

La quinta fecha de la Fórmula 1 2026 se desarrolla, al igual que China y Miami, con formato Sprint y Franco logró colarse en una buena posición clasificatoria para la mini carrera que se realizará este sábado a las 13:00 de Argentina.

En una SQ1 que se vio cortada por el accidente de Fernando Alonso, que impidió que varios pilotos dieran su vuelta rápida. Entre ellos, Pierre Gasly, quien quedó en la 19° posición y largará desde los puestos del fondo. Colapinto, en cambio, pudo realizarla justo antes de la bandera roja y pasó al SQ2, dejando atrás el problema en su acelerador.

En la segunda instancia de la qualy, el argentino no logró seguir en curso rumbo a la etapa final y formó parte del pelotón eliminado en SQ2. Por ende, Colapinto largará en el puesto 13 de la parrilla, saliendo entre Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. La pole, finalmente, fue para George Russell, con Kimi Antonelli y Lando Norris completando el podio.

Colapinto en el GP de Canadá (Getty)

La parrilla de largada de la Sprint del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (VCARB) Carlos Sainz (Williams) Nico Hulkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (VCARB)

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Qué le pasó al Alpine de Colapinto en la FP1

El coche 43 dejó de acelerar cuando el oriundo de Pilar calentaba gomas en la recta antes de la chicane. “Mi acelerador no está funcionando“, fue lo que le dijo a su ingeniero a través de la radio, antes de partir rumbo al garage. No pudo completar ni una vuelta.

Los mecánicos de Alpine tuvieron que acercarse a empujar el auto para que pueda llegar a destino. Minutos después, la escudería francesa confirmó que el inconveniente fue en la unidad de potencia. En el impasse entre la práctica y la QS, el equipo de mecánicos solucionaron el problema, por lo que Colapinto podrá correr durante todo el fin de semana sin problemas.

Los horarios del GP de Canadá 2026

Los horarios corresponden a Argentina. Todas las instancias del GP de Canadá se podrán ver mediante Disney+.

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Viernes 22 de mayo:

13:00 Práctica Libre

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal