Boca hoy: ganó Universidad Católica, Delgado y Zeballos pueden ser vendidos, pasacalles en el predio y más

La Copa Libertadores y el inminente inicio del mercado de pases toman relevancia en el Mundo Boca. El triunfo de U. Católica obliga al Xeneize a sumar de a tres en la última fecha para no irse a la Copa Sudamericana. Mientras tanto, ya se empiezan a conocer los primeros intereses del Xeneize para reforzar el equipo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Pasacalles en Boca Predio

La tensión ya se respira desde temprano en Boca Predio. A menos de una semana para el duelo decisivo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, los alrededores del centro de entrenamiento de Ezeiza amanecieron este viernes cubiertos de pasacalles con un mismo mensaje: “Boca contra todos”.

Pese a tratarse de una frase breve, la misma viene cargada de interpretaciones. No es casualidad que apareció en medio de un clima de incertidumbre tras el empate frente a Cruzeiro, el pasado martes, y el reciente triunfo del conjunto chileno ante Barcelona de Guayaquil, resultado que dejó al Xeneize obligado a ganar para no quedar eliminado y que motivó a los hinchas a manifestarse.

Ganó Católica y Boca está obligado a vencerlo para clasificar

Boca depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero para eso deberá ganarle el próximo jueves a Universidad Católica en La Bombonera. Si bien un triunfo no le asegura el primer puesto, para que eso suceda necesita de otro resultado en el partido entre Cruzeiro y Barcelona.

Los duelos de la última fecha de la Copa Libertadores se jugarán en simultáneo. El Grupo D se definirá el jueves 28 de mayo con los duelos entre Boca vs. Universidad Católica y Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Si el Xeneize gana y el conjunto brasileño no supera a los ecuatorianos, los de Úbeda serán líderes de su zona.

Boca pondrá a la venta a Exequiel Zeballos y Milton Delgado

BOLAVIP pudo saber que la dirigencia de Boca solo piensa en dos ventas en el mercado que está cerca de comenzar. Se trata de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, dos de las joyas en el plantel profesional.

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Ambos jugadores llevan un puñado de años vistiendo la camiseta azul y oro y podrían significar montos importantes para el club en caso de una venta correcta en los próximos meses. Ambos recibieron sondeos desde el exterior en las últimas ventanas de transferencias.

Boca va por un lateral derecho

Boca preguntó por Felipe Loyola. El chileno gusta mucho por su polifuncional y tiene contrato hasta 2030 debido a su reciente arribo a Pisa de Italia. Sin embargo, ya hubo contactos para que regrese de Europa al fútbol argentino, tras su pasado por Independiente.

A su vez, hay que aclarar que en Boca reconocen el interés por Leandro Lozano. El defensor que atraviesa un magnífico presente en Argentinos Juniors, integra la nómina de posibles refuerzos. Con 27 años, tiene convenio en el Bicho hasta diciembre de 2027.

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El panorama sobre el posible regreso de Sebastián Villa

Mientras Boca Juniors define su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme ya analiza el mercado de pases que se viene. Sebastián Villa es uno de los nombres más fuertes que suenan para el Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, hasta el momento Riquelme no avanzó por el futbolista de la Lepra mendocina, que espera alrededor de 6 millones de dólares para dejarlo salir en este mercado.