Se conoció el grado de la lesión de Dibu Martínez y llegará con lo justo al debut de la Selección Argentina en el Mundial

El arquero sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha y ya se confirmó que no jugará los amistosos previos.

Emiliano Martínez es uno de los pocos futbolistas que son titulares indiscutidos en la Selección Argentina y es por ese motivo que su recuperación mantiene en vilo a todo el país, más aún luego de revelarse que sufrió una fractura en un dedo. En ese sentido, se conoció la gravedad extacta de la lesión que tiene y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo 2026.

El arquero viene de consagrarse campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa, tras aplastar a Friburgo en la final. Sin embargo, durante los festejos confesó que había padecido una cuestión en su mano que iba a llevar varias semanas de rehabilitación, lo que puso en jaque su presencia en el Mundial que comienza el próximo jueves 11 de junio en Norteamérica.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, el Dibu tiene una fractura chica en el dedo anular de la mano derecha. Tras conocer este panorama mucho más preciso, Martínez tendrá 20 días de recuperación para volver a estar en óptimas condiciones. Pero claro, el calendario es apretado y no da lugar a posibles errores que alteren el tiempo preestablecido para su rehabilitación.

Un dato importante a tener en cuenta es que apunta a estar para el debut de Argentina en el Mundial. El estreno de la Selección será el 16 de junio frente a Argelia, donde el guardameta puso la mira para decir presente sobre el campo de juego. Sin embargo, esta meta significa que no disputará los amistosos previos que tiene organizados el combinado nacional.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Hay que recordar que los campeones del mundo tendrán dos encuentros internacionales antes de debutar en la cita máxima. En primer lugar, el 6 de junio se mide con Honduras y apenas 3 días después, el 9 de junio enfrenta a Islandia. En ninguno de estos compromisos va a atajar el Dibu, por lo que compiten cabeza a cabeza entre Gerónimo Rulli y Juan Musso para quedarse con el arco.

De esta manera, cabe destacar que Martínez llegaría muy con lo justo al debut frente a Argelia, dado que los plazos médicos indican que estaría recuperado del todo apenas unos días antes del cotejo. En caso de que Lionel Scaloni no quiera arriesgarlo y elija preservarlo un poco más, los siguientes partidos de Argentina son: Austria (22 de junio) y Jordania (27 de junio).

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)