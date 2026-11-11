Fue campeón con Boca y aseguró que debió quedar afuera de la Copa Argentina por la mala inclusión ante Vélez: “Me molestó”

Luego de ganar el título de la Tabla Anual, Boca ya se prepara para el próximo objetivo en el semestre, que será la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield en Mendoza, en búsqueda del boleto a la gran final, instancia en la que ya espera Platense tras eliminar a Atlético Tucumán.

Previo a este partido, Carlos Ischia, ex entrenador del Xeneize, habló en una entrevista con La Oral Deportiva, programa emitido por Radio Rivadavia, y allí se mostró molesto por la polémica entre el elenco de la Ribera y Vélez, en la que el Fortín pidió los puntos por la mala inclusión de los extranjeros del rival.

Referido a esta situación, Ischia aseguró que Boca debió ser eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina, y que el partido de cuartos de final debió disputarlo el equipo de Liniers frente a Racing, algo que finalmente no pasó ya que AFA falló en contra de este pedido.

“Me molestó el hecho de que no descalifiquen a Boca cuando se equivocaron en la situación de los extranjeros contra Vélez en Copa Argentina. Después tuvo también en el partido siguiente, que perdía con Racing 2 a 0, el segundo gol que hace Enner Valencia en la jugada anterior hay falta contra un jugador de Racing que no se cobra”, comentó el DT de 70 años.

Siguiendo con sus declaraciones, agregó que la molestia también se debe a su simpatía personal con el Fortín, donde debutó como entrenador profesional: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez”.

🔴 "ME MOLESTÓ QUE NO HAYAN DESCALIFICADO A BOCA EN COPA ARGENTINA"



👉 En #LaOralDeportiva, conducida por @davellaneda77, el ex entrenador de Boca, Carlos Ischia, opinó que Boca debió ser eliminado de la Copa Argentina por la mala inclusión de los extranjeros en el encuentro… https://t.co/XK2dMcbRMj pic.twitter.com/t80g5eHtlV — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 11, 2026

Publicidad

El paso de Ischia como DT de Boca

Ischia se mantuvo en el plantel de Boca durante una temporada y media, desde su llegada a fines de 2007 hasta su salida, a mediados de 2009. En total dirigió 83 partidos, con un saldo de 42 victorias, 19 empates y 22 derrotas. En cuanto a su palmarés, solo consiguió la Recopa Sudamericana 2008.

Datos clave