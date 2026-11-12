Sebastián Washington Abreu habló sobre el irregular paso del Matador por Boca Juniors y reveló por qué no logró consolidarse en el equipo de La Ribera.

Aunque Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca Juniors desde mitad del 2026, su paso por el club de La Ribera sigue siendo motivo de debate. Esta vez, fue su compatriota, Sebastián Abreu, quién opinó sobre el olvidable paso del histórico delantero uruguayo por el Xeneize.

Abreu, actualmente al frente del Club Tijuana de la Liga MX, charló con TyC Sports en la previa del amistoso entre Argentina y Uruguay de este viernes 13, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Así como Diego Forlán palpitó el encuentro en La Bombonera, Abreu también habló sobre el cruce entre los históricos rivales del Río de la Plata.

Sin embargo, el “Loco” también se detuvo a opinar sobre el fútbol argentino, y la pregunta por Cavani y su paso por Boca no tardó en llegar. Consultado sobre si esperaba un mejor desenlace para el “Matador”, Abreu no titubeó.

“En plenitud, no tengo dudas de que iba a ser ídolo. No haber sacrificado tanto el cuerpo por querer estar siempre. Si hubiera sido más egoísta a la hora de cuidar su cuerpo, habría rendido de otra manera y hoy estaría considerado de otra manera.

Sebastián Abreu, DT de Club Tijuana.

“Pero, por tener esa mentalidad corporativa de siempre querer estar, se reventó todo y no consiguió mostrar todo ese fútbol que mostró en todos los equipos de su carrera. La excepción fue Boca. Reventó su cuerpo por querer estar siempre y eso le jugó en contra“, Abreu afirmó sobre la acumulación de lesiones y molestias que Cavani atravesó durante su etapa en Boca.

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Abreu y los elogios para Merentiel

Abreu no se limitó a conversar sobre el paso de Cavani por el equipo de La Ribera. No todas fueron críticas, y el “Loco” hizo hincapié en el gran momento que atraviesa Miguel Merentiel en el Xeneize.

Así, el histórico delantero uruguayo, que pasó por incontables clubes (32, en total), no dudó en elegir a Merentiel como el mejor delantero del fútbol argentino. Eso no fue todo: Abreu también pidió a Leandro Lozano, lateral derecho de Boca, para la Selección de Uruguay.

Abreu deja puertas abiertas para Boca

En otro tópico, y consultado sobre los clubes donde nunca dirigiría en el fútbol argentino, Abreu sorprendió con su elección. El “Loco” explicó que solo les cierra las puertas a Newell’s Old Boys y Huracán por su pasado en Rosario Central y San Lorenzo.

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Abreu, campeón con River en 2008, afirmó que su paso por el equipo de la banda roja no fue suficiente como para cerrarse a la posibilidad de dirigir a Boca en un futuro. No obstante, aclaró que no ve posible un llamado del Xeneize.

“En River fui campeón, pero no penetré en el sentido de pertenencia. Más allá del respeto, está el recuerdo y el agradecimiento. Igual, seguramente nunca me llamen de Boca a dirigir”, aclaró Abreu.

En síntesis

Sebastián Abreu , DT de Tijuana, señaló que Edinson Cavani sacrificó su cuerpo por Boca y le terminó costando.

, DT de Tijuana, señaló que sacrificó su cuerpo por Boca y le terminó costando. Argentina y Uruguay disputarán un amistoso este viernes 13 en La Bombonera.

disputarán un amistoso este viernes 13 en La Bombonera. Miguel Merentiel y Leandro Lozano recibieron elogios de Abreu por su presente en Boca.