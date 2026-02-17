Es tendencia:
Están subestimando a la Selección Argentina para la Finalissima y el Mundial… y es un error

Faltan meses para la próxima Copa del Mundo, y ya se habla de las selecciones máximas candidatas. Muchas de ellas, catalogadas como con más posibilidades que el combinado de Scaloni. Pero... ¿De dónde viene ese poco favoritismo?

Por Julián Giacobbe

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Sean bienvenidos a una serie de siete capítulos que sirven de preámbulo para los dos nuevos trofeos que buscará conseguir la Selección Argentina en este 2026: la Finalíssima ante España y el Mundial en Norteamérica.

En esta primera entrega, analizaremos cómo se percibe al combinado de Lionel Scaloni desde afuera. Sorprende la perspectiva europea, donde muchos ven a la Albiceleste como candidata a no pasarla bien en la próxima Copa del Mundo.

El favoritismo europeo

Figuras históricas como Toni Kroos han dado sus candidatos, mencionando a España, Portugal, Francia e incluso Marruecos por encima de Argentina. Incluso nombró a Brasil casi por olvido, omitiendo que Argentina es la vigente campeona del mundo y bicampeona de América. En la misma línea, Wesley Sneijder eligió a Portugal, España, Francia y Brasil.

Parece haber una costumbre en Europa de candidatear a selecciones como la dirigida por Carlo Ancelotti, aun cuando llevan años en reconstrucción. Incluso periodistas especializados como el español Maldini sostienen que España es favorita para la Finalísima y no ven a Argentina llegando a semifinales del Mundial.

Por su parte, el estudio matemático de Opta Analyst le otorga a la Selección apenas un 8.7% de chances de ser campeón, ubicando por encima a Inglaterra, Francia y España.

La realidad de España: ¿Es tan favorita?

Es cierto que Argentina tiene sus dificultades y que Scaloni está preocupado por el presente de algunos futbolistas, pero el panorama de España no es perfecto. Si bien arrasaron en la eliminatoria ante rivales como Bulgaria o Turquía, su presente es complejo.

España posee actualmente serios problemas en defensa: Unai Simón es cuestionado y la saga central genera dudas. Le Normand es suplente en el Atlético de Madrid y su nivel ha decaído. Y Dean Huijsen, que prometía mucho, está sufriendo la presión en el Real Madrid.

Además, la juventud y las lesiones pasan factura: aunque Pau Cubarsí es un central de élite bajo presión, sigue siendo muy joven. Como si fuera poco, el equipo atraviesa una racha de lesiones similar a la de Argentina en 2002: Samu Omorodion y Mikel Merino (pilar del Arsenal) están en duda o descartados.

En esta misma línea, Nico Williams sufre de pubalgia, Gavi y Pedri arrastran molestias, Rodri está volviendo de a poco y Cucurella tiene semanas de recuperación por delante.

Conclusión: Argentina no está tan lejos

La conclusión es clara: Argentina no está lejos de España. Existe una subestimación constante hacia un equipo que es el vigente ganador de todo y que, pese a cierta irregularidad, ha mostrado niveles altísimos frente a Colombia, Brasil y Uruguay.

Argentina tiene variantes. Si un histórico no rinde, aparecen nombres como Mac Allister, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul. Además, hay una nueva generación pidiendo pista: Maxi Perrone (pretendido por media Serie A), Nico Paz y Valentín Barco. Hay material de sobra.

Mientras los europeos esperan que gane uno de los suyos o Brasil, nos queda la duda: ¿De dónde viene tanta subestimación? Y lo más importante, ¿nos conviene ir de “punto” a estas competiciones? Yo creo que sí.

Julián Giacobbe
Julián Giacobbe

