Están subestimando a la Selección Argentina para la Finalissima y el Mundial… y es un error

Sean bienvenidos a una serie de siete capítulos que sirven de preámbulo para los dos nuevos trofeos que buscará conseguir la Selección Argentina en este 2026: la Finalíssima ante España y el Mundial en Norteamérica.

En esta primera entrega, analizaremos cómo se percibe al combinado de Lionel Scaloni desde afuera. Sorprende la perspectiva europea, donde muchos ven a la Albiceleste como candidata a no pasarla bien en la próxima Copa del Mundo.

El favoritismo europeo

Figuras históricas como Toni Kroos han dado sus candidatos, mencionando a España, Portugal, Francia e incluso Marruecos por encima de Argentina. Incluso nombró a Brasil casi por olvido, omitiendo que Argentina es la vigente campeona del mundo y bicampeona de América. En la misma línea, Wesley Sneijder eligió a Portugal, España, Francia y Brasil.

Parece haber una costumbre en Europa de candidatear a selecciones como la dirigida por Carlo Ancelotti, aun cuando llevan años en reconstrucción. Incluso periodistas especializados como el español Maldini sostienen que España es favorita para la Finalísima y no ven a Argentina llegando a semifinales del Mundial.

Por su parte, el estudio matemático de Opta Analyst le otorga a la Selección apenas un 8.7% de chances de ser campeón, ubicando por encima a Inglaterra, Francia y España.

La realidad de España: ¿Es tan favorita?

Es cierto que Argentina tiene sus dificultades y que Scaloni está preocupado por el presente de algunos futbolistas, pero el panorama de España no es perfecto. Si bien arrasaron en la eliminatoria ante rivales como Bulgaria o Turquía, su presente es complejo.

España posee actualmente serios problemas en defensa: Unai Simón es cuestionado y la saga central genera dudas. Le Normand es suplente en el Atlético de Madrid y su nivel ha decaído. Y Dean Huijsen, que prometía mucho, está sufriendo la presión en el Real Madrid.

Además, la juventud y las lesiones pasan factura: aunque Pau Cubarsí es un central de élite bajo presión, sigue siendo muy joven. Como si fuera poco, el equipo atraviesa una racha de lesiones similar a la de Argentina en 2002: Samu Omorodion y Mikel Merino (pilar del Arsenal) están en duda o descartados.

En esta misma línea, Nico Williams sufre de pubalgia, Gavi y Pedri arrastran molestias, Rodri está volviendo de a poco y Cucurella tiene semanas de recuperación por delante.

Conclusión: Argentina no está tan lejos

La conclusión es clara: Argentina no está lejos de España. Existe una subestimación constante hacia un equipo que es el vigente ganador de todo y que, pese a cierta irregularidad, ha mostrado niveles altísimos frente a Colombia, Brasil y Uruguay.

Argentina tiene variantes. Si un histórico no rinde, aparecen nombres como Mac Allister, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul. Además, hay una nueva generación pidiendo pista: Maxi Perrone (pretendido por media Serie A), Nico Paz y Valentín Barco. Hay material de sobra.

Mientras los europeos esperan que gane uno de los suyos o Brasil, nos queda la duda: ¿De dónde viene tanta subestimación? Y lo más importante, ¿nos conviene ir de “punto” a estas competiciones? Yo creo que sí.