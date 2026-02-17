Boca hoy: Leandro Paredes es baja vs. Racing, cómo está Ascacibar, Bareiro cerca y más

El martes 17 de febrero está lejos de ser un buen día para Boca. El equipo viene de ser silbado en La Bombonera luego del empate ante Platense y, como si fuera poco, se confirmó que la lesión de Leandro Paredes lo privará de estar presente ante Racing este viernes.

La situación de Santiago Ascacibar, la palabra de Claudio Ubeda sobre su futuro y las negociaciones por Adam Bareiro son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Ascacibar, sin lesión

En un Boca muy afectado por las lesiones, Santiago Ascacibar encendió todas las alarmas tras el empate con Platense. El Ruso sintió una molestia en los minutos finales y se quedó en cancha solo porque no había más cambios. Horas después, se supo cuál es su situación.

En el reinicio de los entrenamientos, el ex Estudiantes y el club tomaron la decisión de no realizar estudios médicos, ya que solo se trató de un calambre, de acuerdo a lo informado por el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental. De esta manera, se descarta que el jugador tenga una lesión.

Úbeda: “Yo no me voy de Boca”

Boca empató el pasado domingo ante Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura y el equipo se fue silbado. La irregularidad marca el presente de este equipo y uno de los principales apuntados es Claudio Úbeda, quien fue ratificado en su cargo en diciembre de 2025, pero que tiene contrato hasta mediados de 2026, por lo que una salida anticipada no sería descabellada, siempre y cuando los resultados y el rendimiento no sean los esperados.

Diego Díaz, en su programa de Picado TV contó que le mandó un mensaje a Claudio Úbeda en el cual Olé confirmaba que el duelo del próximo viernes ante Racing sería determinante para su futuro. El conductor leyó la respuesta del Sifón.

Publicidad

Publicidad

Fortaleza rechazó la oferta por Bareiro, pero siguen negociando

En las últimas horas, el club inició gestiones formales con Fortaleza, dueño de la mitad de la ficha Adam Bareiro, pero desde Brasil le bajaron el pulgar. Según pudo saber Bolavip, las pretensiones del equipo son mayores: exigen 2 millones por el 50%. Por ende, si Boca quiere destrabar la salida del goleador guaraní, deberá estirarse al menos unos 500 mil dólares más respecto a su ofrecimiento original.

Pese al revés recibido, tanto desde el lado azul y oro como desde la representación de Bareiro, son optimistas en que el pase se termine resolviendo. Para ello, más temprano que tarde se llevará adelante una reunión entre clubes para limar asperezas y acercar posturas.

Se cayó el pase de Agustín Martegani a Newell’s

Lo que parecía ser una negociación encaminada y cada vez más cerca de concretarse, finalmente se derrumbó. Después de una larga inactividad, Agustín Martegani estaba a detalles de irse de Boca pero se cayó su salida a Newell’s. A pesar de que se suponía que en estas horas iba a estampar la firma y ser presentado en su nuevo elenco, la operación no llegó a buen puerto.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, las conversaciones existieron y hasta se contaba con el visto bueno de Boca, que estaba dispuesto a aceptar el préstamo por un año con opción de compra, pero finalmente no se llevará a cabo la operación que involucraba al mediocampista de 25 años que pretende tener rodaje en el país.