Se asoman cinco candidatos para ser el heredero de la 10 de Messi en la Selección Argentina, con Nico Paz a la cabeza

Se confirmó la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste y se abre un debate histórico. Desde joyas que brillan en Europa hasta figuras del fútbol local, repasamos quiénes tienen pasta para asumir el liderazgo en la nueva era.

Hace mucho que nadie se anima a hacer esta pregunta y la vamos a hacer hoy. Con la confirmación de la salida de Lionel Messi de la Selección Argentina, llegó el momento de buscarle un sucesor para el ataque. Es un hecho que nadie va a alcanzar esa cuota de astro argentino, pero el equipo necesita un nuevo líder que se calce la mítica camiseta número 10 en esta etapa de recambio.

A continuación, repasamos quiénes son los principales candidatos para tomar la batuta y sus principales motivos para ser el nuevo 10:

Nico Paz: el principal apuntado

Nacido en España e hijo de Pablo Paz (mundialista en 1998), Nico ya logró sumar experiencia mundialista en la última Copa del Mundo.

Los rumores lo perfilan como el heredero natural de la dorsal número 10 .

. Actualmente la rompe en el Como de Italia, equipo al que logró clasificar a la Champions League siendo la máxima figura en la ofensiva.

Bajo la conducción de Cesc Fàbregas (íntimo amigo de Messi), el volante despierta creatividad, una capacidad de filtrar pases, pero también de convertir goles gracias a su enorme pegada.

Claudio Echeverri: en busca de la resurrección europea

Tras su apurada salida de River Plate, el “Diablito” va por su tercera cesión.

Su paso por Bayer Leverkusen duró muy poco y en el Girona tampoco logró continuidad, sumando apenas un gol y una asistencia.

Ahora recaló en el Benfica (con opción de compra), un club que ya supo potenciar a joyas como Gianluca Prestianni.

(con opción de compra), un club que ya supo potenciar a joyas como Gianluca Prestianni. Compartiendo plantel con argentinos como el propio Prestianni y Barrenechea, buscará recuperar la confianza y el nivel que lo hizo brillar con la 10 en las juveniles de Argentina.

Thiago Almada: el peso del fútbol local

Almada ya supo reemplazar a Leo en 2025 y lo hizo muy bien, mostrando grandes niveles ante Uruguay, Chile y Brasil.

y lo hizo muy bien, mostrando grandes niveles ante Uruguay, Chile y Brasil. Lamentablemente, un bajón en su rendimiento lo hizo perder la titularidad de cara a la Copa del Mundo 2026.

Hoy está mostrando un buen nivel en River, aunque sus detractores señalan que competir en la liga local le resta puntos frente a los candidatos que juegan la Champions League.

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Dybala y Mastantuono: las otras alternativas

Paulo Dybala vivió a la sombra de Messi en la Selección por compartir posición y características, pero hoy tiene una oportunidad de oro. Está rindiendo muy bien en la Roma, se encuentra óptimo desde lo físico y podría establecerse como titular por un par de años. Por otro lado, aparece Franco Mastantuono como una opción mucho más lejana. El juvenil acaba de llegar a la Fiorentina para sumar minutos y tuvo un debut calificado como interesante, no increíble.