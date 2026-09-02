Se fue de River por la patria potestad, Scaloni lo convocó a la Selección y jugo en la segunda de Qatar: qué fue de la vida de Tiago Geralnik

El volante ofensivo de 23 años tuvo un cambio radical en su carrera y ahora se encuentra en el medio oriente.

Tiago Geralnik estaba llamado a ser una de las promesas de River. Capitán de las juveniles del club y convocado a la Selección Argentina, el volante ofensivo llamó la atención de los hinchas que seguían su crecimiento, hasta que hubo una decisión que cambió su carrera por completo.

Con tan solo 16 años, y a través de la patria potestad, el juvenil se marchó a las divisiones inferiores de Villarreal de España, que lo incorporó sin necesidad de negociar con el Millonario para comprarle su pase, o bien dejarle un resarcimiento económico por la operación.

Tiago Geralnik en su paso por River. (La Página Millonaria).

Durante sus primeras temporadas en el Submarino Amarillo, su crecimiento iba acorde a su proyección, a tal punto que subido al equipo B del club para jugar en el ascenso español, así como también disputó siete partidos de la UEFA Champions Youth League para jugadores categoría Sub 19.

Tal era su proyección, que para 2022, cuando tan solo tenía 19 años, fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte de dos partidos de Eliminatorias de la Selección Argentina, aunque no hizo su debut oficial. Antes de esto, había formado parte de la Sub 20.

Tiago Geralnik en su paso por la Selección Argentina.

Publicidad

Desde allí, poco a poco comenzó a perder terreno en la consideración tanto de su club como del seleccionado ya que quedó marginado de la lista para el Mundial Sub 20 de 2023, así como tampoco pudo hacer su debut profesional con el primer equipo de Villarreal.

A mediados de 2025, Geralnik decidió rescindir su contrato con el elenco español y así quedarse con el pase en su poder. Su siguiente destino fue Lusail SC, equipo que militaba en la segunda división del fútbol de Qatar, una liga de menor renombre.

Tiago Geralnik en su actualidad.

Publicidad

En su primera temporada en esta nueva institución, el argentino cumplió con los objetivos ya que lograron el ascenso a la máxima categoría. En esta campaña, disputó un total de 12 partidos, en los que marcó un gol, aportó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas. En la gran mayoría de los encuentros, fue titular y completó los 90 minutos.

Los números de Tiago Geralnik en su carrera

Teniendo en cuenta su paso por el equipo B de Villarreal más su experiencia en Qatar, el volante argentino de 23 años lleva disputados un total de 93 partidos, en los que marcó siete goles y aportó cinco asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4752 minutos en cancha.

Datos clave

Tiago Geralnik dejó River por patria potestad para sumarse al Villarreal español.

dejó River por patria potestad para sumarse al Villarreal español. Tiago Geralnik fue convocado por Scaloni a la Selección Argentina mayor en 2022.

fue convocado por Scaloni a la Selección Argentina mayor en 2022. Tiago Geralnik fichó por Lusail SC de Qatar tras rescindir contrato en 2025.