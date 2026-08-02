¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 2 de agosto en la Fórmula 1?

La fiebre de la Fórmula 1 se adueñó del público argentino y por eso a varios les llamó la atención no encontrarse con una carrera este fin de semana, luego del último Gran Premio de Hungría el pasado 26 de julio.
Franco Colapinto no corre este domingo 2 de agosto porque no hay un Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana. No se trata de una lesión, una sanción, una baja ni una decisión deportiva individual: la categoría atraviesa su receso de mitad de temporada y la próxima cita oficial será el Gran Premio de los Países Bajos.
Colapinto, con buenas actuaciones, suma 19 puntos en la actual temporada de Fórmula 1 (Getty)
¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?
Colapinto no corre este 2 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.
Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento.
Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.
Franco Colapinto expresó su preocupación luego del GP de Hungría: “No tenía ritmo, iba muy despacio”
Cuándo vuelve la Fórmula 1 y cuál será la próxima carrera
La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|68
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|40
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|22
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|14
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|10
|15
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|2
|16
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|2
|17
|Alex Albon
|Williams
|1
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Colapinto fue uno de los grandes perdedores del GP de Hungría, aunque por culpa de Alpine, que sigue sin mejorar el auto
Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull Racing
|177
|5
|Racing Bulls
|62
|6
|Alpine
|60
|7
|Haas
|18
|8
|Sauber
|12
|9
|Williams
|3
|10
|Aston Martin
|0
|11
|Cadillac
|0
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto no corre este 2 de agosto por receso de Fórmula 1.
- 23 de agosto es la fecha de la próxima carrera en Países Bajos.
- 19 puntos acumula Franco Colapinto con la escudería Alpine en esta temporada.