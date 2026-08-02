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¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 2 de agosto en la Fórmula 1?

Luego de un fin de semana difícil en el Gran Premio de Hungría, el piloto argentino de Alpine se prepara para afrontar la última parte del calendario europeo.

El piloto argentino viene de un fin de semana díficil en el GP de Hungría.
© Getty ImagesEl piloto argentino viene de un fin de semana díficil en el GP de Hungría.

La fiebre de la Fórmula 1 se adueñó del público argentino y por eso a varios les llamó la atención no encontrarse con una carrera este fin de semana, luego del último Gran Premio de Hungría el pasado 26 de julio.

Franco Colapinto no corre este domingo 2 de agosto porque no hay un Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana. No se trata de una lesión, una sanción, una baja ni una decisión deportiva individual: la categoría atraviesa su receso de mitad de temporada y la próxima cita oficial será el Gran Premio de los Países Bajos.

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Colapinto, con buenas actuaciones, suma 19 puntos en la actual temporada de Fórmula 1 (Getty)

Colapinto, con buenas actuaciones, suma 19 puntos en la actual temporada de Fórmula 1 (Getty)

¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?

Colapinto no corre este 2 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.

Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento.

Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.

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Cuándo vuelve la Fórmula 1 y cuál será la próxima carrera

La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

PosiciónPilotoEscuderíaPuntos
1Kimi AntonelliMercedes219
2Lewis HamiltonFerrari169
3George RussellMercedes160
4Charles LeclercFerrari138
5Lando NorrisMcLaren128
6Max VerstappenRed Bull Racing109
7Oscar PiastriMcLaren92
8Isack HadjarRed Bull Racing68
9Pierre GaslyAlpine41
10Liam LawsonRacing Bulls40
11Arvid LindbladRacing Bulls22
12Franco ColapintoAlpine19
13Oliver BearmanHaas17
14Gabriel BortoletoSauber10
15Nico HülkenbergSauber2
16Carlos Sainz Jr.Williams2
17Alex AlbonWilliams1
18Esteban OconHaas1
19Fernando AlonsoAston Martin0
20Lance StrollAston Martin0
21Sergio PérezCadillac0
22Valtteri BottasCadillac0
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Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

PosiciónEscuderíaPuntos
1Mercedes379
2Ferrari307
3McLaren220
4Red Bull Racing177
5Racing Bulls62
6Alpine60
7Haas18
8Sauber12
9Williams3
10Aston Martin0
11Cadillac0

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto no corre este 2 de agosto por receso de Fórmula 1.
  • 23 de agosto es la fecha de la próxima carrera en Países Bajos.
  • 19 puntos acumula Franco Colapinto con la escudería Alpine en esta temporada.
Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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