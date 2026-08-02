Juan Barinaga, cerca de Independiente Rivadavia: por qué su salida es clave para que Boca busque un 9

El lateral derecho ultima detalles para salir del Xeneize para ser refuerzo de la Lepra.

El mercado de pases en el fútbol argentino cerró de manera formal el pasado viernes 31 de julio, pero los equipos pueden seguir incorporando refuerzos por unos días más si completan la salida de un futbolista de su plantel. En esta situación se encuentra Boca, ya que el Xeneize quiere cerrar un centrodelantero como cara nueva, pero depende de una salida para concretar un nuevo arribo.

La llave para destrabar esta problemática parece ser Juan Barinaga. El lateral derecho, que llegó desde Belgrano en 2024, fue considerado prescindible por el Vasco Arruabarrena y desde Boca quedaron dispuestos a buscarle un nuevo destino.

Luego de varias semanas sin interesados, más allá de un sondeo de parte de Peñarol hace escasos días, finalmente parece que el destino de Barinaga estaría en Mendoza; más precisamente en Independiente Rivadavia. El club cuyano, que cerró en las últimas horas a Maximiliano Salas desde River, está interesado en el lateral xeneize y se encuentran negociando por la cesión de Barinaga.

La prioridad del rosarino de 25 años es marcharse al exterior, donde tienen interesados pero no formales. Ante la falta de avances concretos fuera del país, Barinaga aceptó marcharse a Independiente Rivadavia si las negociaciones progresan en estas horas.

Así las cosas, una vez que el lateral confirme su salida rumbo a tierras mendocinas, Boca podrá avanzar por la contratación de un centrodelantero. De momento, hay charlas por varios futbolistas para reforzar la posición.

Cabe destacar que, además de Barinaga, Boca podría liberar una plaza para buscar refuerzos con el juvenil Iker Zufiaurre, quiene está cerca de marcharse al fútbol uruguayo como cedido.

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Quiénes son los delanteros que busca Boca

La opción número 1 era David Romero, pero Tigre ultima detalles para vender su pase al Parma de la Serie A italiana. Lucas Passerini y Uvita Fernández son dos alternativas en el radar xeneize desde Belgrano y Luciano Gondou desde el Zenit de Rusia. Además, en las últimas horas fue nuevamente ofrecido Ezequiel “Chimy” Ávila.

De momento, hubo negociaciones por Passerini y por Romero, aunque las condiciones en dichas charlas no llegaron a buen puerto. La búsqueda seguirá una vez que se libere un cupo para poder incorporar.

Los números de Juan Barinaga en Boca

Desde su arribo a mediados de 2024, Juan Barinaga disputó un total de 42 compromisos con la camiseta de Boca Juniors. El lateral no registró goles, aportó 3 asistencias y recibió 7 tarjetas amarillas. No ganó títulos en el club de la Ribera.

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En síntesis