Jagger Herrera confesó cómo es ser hincha y futbolista de Boca: “Lo vivo diferente”

El juvenil de 20 años se consolidó rápidamente, es titular hace varios partidos y está entre los niveles más altos del plantel.

Facundo Herrera es una de las grandes apariciones que tuvo el fútbol argentino en lo que va del 2026. El juvenil de 20 años hizo su debut con la camiseta de Boca y rápidamente se convirtió en una garantía, a tal punto que actualmente es titular indiscutido. En ese sentido, Jagger rompió el silencio y dejó varias frases interesantes para repasar.

El zaguero central mostró una inmensa solidez defensiva y aporta un buen juego con los pies, clave en la salida desde el fondo, que es uno de los pedidos de Rodolfo Arruabarrena. Además, al surgido de las divisiones inferiores del Xeneize no le pesó el contexto y fue uno de los mejores en la serie contra Sao Paulo, que derivó en la clasificación a semifinales.

Facundo Herrera, defensor juvenil de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que fue a ver a la Reserva y habló en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca. “Es algo muy hermoso para alguien que es hincha también“, expresó Herrera en primera instancia. Luego, agregó: “Lo vivo diferente, capaz lo siento más y estoy acá (con la Reserva), tratando de hacerle el aguante a mis compañeros y amigos. Tratando de siempre estar“.

Por otro, hizo hincapié en el rol fundamental de su familia en este momento. “Lo es todo para mí“, aseguró Jagger sobre la importancia de su círculo más íntimo. Inmediatamente después, el zaguero central manifestó: “Es esencial, mi viejo me aconseja, trata de mantenerme los pies en la tierra. Siempre están acompañando, eso es lindo también“.

Facundo Herrera, defensor juvenil de Boca.

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Pocos segundos más tarde, se tomó unos segundos para dejarle un mensaje a los hinchas. “Gracias por bancarme y por estar siempre haciendo el aguante“, sentenció Herrera ante la cámara y el micrófono. No conforme con esa declaración, también añadió: “Me divierto mucho por las cosas que se dicen en las redes sociales y gracias por eso“.

Como no podía ser de otra manera, fue consultado sobre su particular look y su parecido corte de pelo con el reconocido e histórico cantante, Mick Jagger. Lejos de molestarse, dio lugar a un instante de broma y soltó: “La verdad que ya me acostumbré“. Por último, pero no menos importante, el defensor sostuvo: “Me da igual, pero es diferente“.

Facundo “Jagger” Herrera dijo presente para ver a la Reserva y charló en exclusiva con El Canal de Boca.



Su gran presente en la Primera, el rol clave de su círculo íntimo para mantener los pies sobre la tierra y un agradecimiento especial a la hinchada más grande del mundo.… pic.twitter.com/nDkXDeG0lT — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) September 18, 2026