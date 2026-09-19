Llega afilado a la Selección: doblete de Lautaro Martínez en Inter vs. Roma por la Serie A

El Toro fue clave para que Inter revierta el 2 a 2 ante Roma con dos grandes tantos para su cuenta personal.

Inter de Milán y Roma llegaron al duelo entre sí, correspondiente a la fecha 5 de la Serie A, como punteros con puntaje ideal. Cuatro jugados y cuatro ganados, por lo que el partido se anticipaba como el plato fuerte del fin de semana en Italia.

Con amplia presencia argentina en cancha, la Loba comenzó ganando rápidamente el encuentro con un doblete del francés Manu Koné, en los que Paulo Dybala y Matías Soulé tuvieron injerencia. Al entretiempo, el conjunto de Gasperini se marchó con ese 2 a 0 a su favor.

Luego del descanso, el Neroazzurro atacó desde el vestuario: apenas un minuto después del silbatazo que dio inicio al complemento, Lautaro Martínez facturó para Inter y descontó con un golazo.

A los 30” del segundo tiempo, entre Marcus Thuram y el Toro recuperaron la pelota, el bahiense condujo y soltó un gran pase para el 9, quien se la devolvió cuando ingresó al área. De primera y con la zurda, el delantero de la Selección Argentina definió al segundo palo, en un remate que resultó inalcanzable para Svilar, el golero de la Roma.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Marcus Thuram recuperó, luego se asoció con Lautaro Martínez y el Toro definió perfecto para el 1-2 de Inter vs. Roma. ¡DE TODA LA CANCHA!



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Cuando el Neroazzurro estaba haciendo hasta lo imposible para empatar el partido, Lautaro sacó una volea en el área luego de una serie de rebotes y clavó el 2-2 en el resultado, para callar por completo el Olímpico romano con el empate de Inter.

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¡¡EL TORO ESTÁ AFILADÍSIMO!! ¡LAUTARO MARTÍNEZ NO PERDONÓ DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 2-2 DE INTER VS. ROMA!



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Con estos tantos, el Toro llegó a su cuarto tanto en la temporada, en apenas cinco partidos disputados. Al ser su último encuentro previo al inicio de la fecha FIFA, el autor de tres goles en el último Mundial llega afilado a los amistosos de la Selección Argentina.

Cabe destacar que, en este Roma – Inter, fueron titulares Leonardo Balerdi, Matías Soulé, Nahuel Molina y Paulo Dybala en los locales. De ellos, Balerdi y Soulé también fueron convocados, mientras que el ex Atlético de Madrid deberá cumplir sus fechas de suspensión. La Joya, en tanto, no fue citado por cuestiones deportivas.

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Las formaciones de Roma e Inter