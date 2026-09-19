Alineaciones de Unión e Independiente para el duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura

En el 15 de abril, el Tatengue y el Rojo se medirán en un duelo clave para acomodarse en la Zona A del Clausura.

Unión de Santa Fe recibe a Independiente este sábado desde las 16:45 horas en el Estadio 15 de Abril, en un duelo vibrante correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, buscará hacerse fuerte en casa para sumar de a tres y seguir trepando posiciones, mientras que el Rojo de Avellaneda viaja a la provincia santafesina con la obligación de conseguir una victoria para no bajarse de la pelea en la Zona A.

El encuentro, pautado para esta tarde de sábado, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina. A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Unión e Independiente

Unión:Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Josias Palais, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

La previa de Unión e Independiente: todo lo que tenés que saber