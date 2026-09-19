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Torneo Clausura

Alineaciones de Unión e Independiente para el duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura

En el 15 de abril, el Tatengue y el Rojo se medirán en un duelo clave para acomodarse en la Zona A del Clausura.

Las formaciones de Unión e Independiente para el partido de la fecha 10
© Unión / IndependienteLas formaciones de Unión e Independiente para el partido de la fecha 10

Unión de Santa Fe recibe a Independiente este sábado desde las 16:45 horas en el Estadio 15 de Abril, en un duelo vibrante correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, buscará hacerse fuerte en casa para sumar de a tres y seguir trepando posiciones, mientras que el Rojo de Avellaneda viaja a la provincia santafesina con la obligación de conseguir una victoria para no bajarse de la pelea en la Zona A.

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El encuentro, pautado para esta tarde de sábado, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina. A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Unión e Independiente

Unión:Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Josias Palais, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

La previa de Unión e Independiente: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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