Marseille y Levski Sofia se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Levski Sofia este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio CEPAC Velodrome. Marseille llega urgido de puntos en una Europa League que hasta ahora le resultó mucho más difícil de lo esperado. El equipo francés necesita reaccionar si no quiere complicarse el pasaje a la siguiente fase.

Con apenas tres unidades sumadas, cualquier tropiezo adicional empieza a pesar en las cuentas de Marseille, mientras que Levski Sofia puede dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Marseille viene de un triunfo ajustado como visitante ante Leverkusen, pero antes de eso había encadenado dos derrotas que lo dejaron con las chances justas en el certamen. Está 31° con 3 puntos en 4 partidos, una posición que no esperaba y que lo obliga a ganar sí o sí en su estadio.

Levski Sofia, en cambio, llega con otro envión. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido el más reciente como local frente a Jagiellonia, y antes había sumado un empate. Está 10° con 7 puntos y se metió en la discusión por avanzar de ronda, algo que un resultado positivo en Francia podría terminar de confirmar.

El historial entre Marseille y Levski Sofia

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en diciembre de 2005, y ganó Levski Sofia 1-0. No hay más antecedentes que ese partido, que además quedó sin goles en contra para el equipo francés.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2005 Levski Sofia vs. Marseille 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis