Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Maksimir, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Leverkusen llega con el cartel de favorito, pero Zagreb viene de dar un golpe fuerte en su última salida y no se va a achicar en Maksimir.

Los puntos valen para meterse entre los mejores de la fase de liga y evitar el repechaje, así que ninguno de los dos se puede dar el lujo de relajarse.

La actualidad de ambos equipos

Zagreb se mete a este partido con el envión de haber ganado 2-0 como visitante ante Sunderland, resultado que le permitió cortar una mala racha después de la derrota 4-2 ante Nijmegen. Con 7 puntos y noveno en la tabla, el equipo croata sabe que un triunfo en casa lo deja a tiro de los puestos de arriba.

Leverkusen, en cambio, llega golpeado tras caer 1-0 de local frente a Marseille, un traspié que le cortó una buena seguidilla de resultados. Antes de eso había goleado 4-0 a Lech Poznan y ganado con claridad ante OFI Crete, así que el equipo alemán todavía tiene con qué respaldar su candidatura pese al séptimo puesto y la necesidad de reaccionar rápido.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Zagreb suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.