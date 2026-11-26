Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Leverkusen llega con el cartel de favorito, pero Zagreb viene de dar un golpe fuerte en su última salida y no se va a achicar en Maksimir.
Los puntos valen para meterse entre los mejores de la fase de liga y evitar el repechaje, así que ninguno de los dos se puede dar el lujo de relajarse.
La actualidad de ambos equipos
Zagreb se mete a este partido con el envión de haber ganado 2-0 como visitante ante Sunderland, resultado que le permitió cortar una mala racha después de la derrota 4-2 ante Nijmegen. Con 7 puntos y noveno en la tabla, el equipo croata sabe que un triunfo en casa lo deja a tiro de los puestos de arriba.
Leverkusen, en cambio, llega golpeado tras caer 1-0 de local frente a Marseille, un traspié que le cortó una buena seguidilla de resultados. Antes de eso había goleado 4-0 a Lech Poznan y ganado con claridad ante OFI Crete, así que el equipo alemán todavía tiene con qué respaldar su candidatura pese al séptimo puesto y la necesidad de reaccionar rápido.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Zagreb suma 7 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.