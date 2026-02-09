Es tendencia:
Boca Juniors

Juan Román Riquelme anunció una nueva reforma en Boca: “Una obra que levanta el barrio”

En sus redes sociales, el Xeneize reveló que iniciaron la construcción de un gimnasio en las inmediaciones de su estadio.

Por Marco D'arcangelo

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

A lo largo de su gestión como presidente de Boca, uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme es que La Bombonera pueda ampliarse para tener mayor capacidad de espectadores. Al mismo tiempo, también realizan obras para mantener en buen estado toda la infraestructura del club.

Previo al encuentro ante Vélez por el Torneo Apertura, Riquelme y la dirigencia del Xeneize oficializaron una nueva obra que se hará en el estadio. La misma, es la creación de un gimnasio para que los hinchas y socios puedan entrenar dentro de las instalaciones del club. 

Estas obras comenzaron su transcurso el pasado jueves 5 de febrero y tendrán una duración de aproximadamente seis meses, ya que su finalización está prevista para agosto de este año. El gimnasio tendrá su entrada principal en Brandsen 842, en la misma cuadra que La Bombonera.

Para su realización, el club decidió demoler un galpón de 1600 metros cuadrados que tenían y construir desde cero este gimnasio que será para los hinchas del club y que estará ubicado en frente de la cancha. El mismo contará con equipamiento de primer nivel para sus deportistas.

“Donde había abandono, un galpón en desuso, hoy empieza el cambio. Frente al club, para los socios. Demolición total, construcción desde cero. 1600 metros cuadrados para Boca. De una zona olvidada a un espacio moderno y seguro. Baños y vestuarios nuevos, equipamiento y tecnología de primer nivel. Una obra que levanta el barrio. El camino hacia nuestro sueño”, dice el video institucional de Boca. 

Esta es la segunda obra que realiza la institución en lo que va del 2026. Previo a esto, en la platea baja se realizaron nuevos baños, se optimizaron los accesos y también crearon una nueva zona gastronómica para que lo aprovechen los abonados del sector, así como también una ampliación para 180 espectadores más. 

Datos claves

  • El presidente Juan Román Riquelme oficializó la construcción de un gimnasio para socios de Boca.
  • La obra inició el 5 de febrero y su finalización está prevista para agosto de 2026.
  • El club demolió un galpón de 1600 metros cuadrados en Brandsen 842 para la construcción.
Marco D'arcangelo

