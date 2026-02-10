Es tendencia:
Cristian Traverso lanzó una fuerte crítica a Riquelme tras la derrota de Boca: “Se regala solo”

El campeón del mundo con el Xeneize se metió de lleno en la actualidad del equipo de Úbeda y criticó la última decisión del presidente.

Por Agustín Vetere

Cristian Traverso, ex futbolista de Boca.
En Liniers, Boca Juniors recibió un cachetazo en su visita a Vélez Sarsfield, donde sumó su segunda derrota en lo que va del Torneo Apertura. Esta caída volvió a alimentar el clima de crisis, sobre todo por el bajo rendimiento del equipo de Claudio Úbeda sobre el campo.

En consecuencia, Juan Román Riquelme tuvo una charla con el cuerpo técnico y los referentes del plantel en la que pidió explicaciones por la actuación ante Vélez. Al respecto, Cristian Traverso se mostró en desacuerdo con la decisión del presidente de meterse en el entrenamiento.

El exdefensor, una voz autorizada a la hora de analizar la actualidad del club por sus dos exitosos pasos con conquistas de Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Copa Sudamericana, alzó la voz como columnista en TyC Sports.

“Como jugador, a mí no me gusta que el dirigente venga al vestuario, aunque sea Riquelme. Se respeta porque es la máxima autoridad, a mí no me gusta desde ese lado”, comenzó Traverso con su crítica al presidente del club de la Ribera.

Y siguió al ponerse en los zapatos del DT: “La figura del DT para mí es importante, me pongo en el lugar de Úbeda y, ¿qué hago? Ayer no era necesario”. Por último, volvió a cruzar a Riquelme: “Se regala solo, no vayas a la charla”.

Boca se prepara para su próximo partido

En La Bombonera, el Xeneize intentará dejar atrás este mal momento cuando reciba el próximo domingo a Platense desde las 19.30 y en el marco de la Fecha 5 del Torneo Apertura.

Datos clave

  • Juan Román Riquelme pidió explicaciones al cuerpo técnico y referentes tras perder ante Vélez.
  • El exdefensor Cristian Traverso criticó la presencia del presidente en el vestuario de Boca.
  • Boca Juniors recibirá a Platense este domingo a las 19:30 por la Fecha 5.
Agustín Vetere

