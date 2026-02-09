Es tendencia:
Boca y una nefasta estadística de visitante

El Xeneize cayó ante Vélez el pasado domingo y los números fuera de La Bombonera en los últimos dos años son alarmantes.

Por Lautaro Toschi

Agustín Marchesín
© GettyAgustín Marchesín

Hace tiempo que quedó claro que Boca es un equipo completamente diferente de local que de visitante. Los números así lo avalan, pero no solamente es la estadística cruda, sino también el funcionamiento y esto no es responsabilidad exclusiva de Claudio Úbeda.

En los últimos dos años, por Boca pasaron Diego Martínez, Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, aunque también hay que destacar que hubo interinatos de Mariano Herrón. En este periodo, el Xeneize no tuvo buenos resultados ni tampoco rendimientos fuera de La Bombonera.

Los números de Boca fuera de su casa

Tras la caída del pasado domingo ante Vélez en el Amafitani, Boca acumuló su derrota número 19 en condición de visitante en los últimos dos años. En ese mismo período, el Xeneize sumó 12 triunfos y 12 empates. El porcentaje de puntos obtenidos fuera de La Boca solamente fue del 37%.

Boca se va del Amalfitani tras caer ante Vélez. (Foto: Getty).

Boca se va del Amalfitani tras caer ante Vélez. (Foto: Getty).

Boca la pasó mal en Liniers

Los de Claudio Úbeda sufrieron una baja importante que fue la de Exequiel Zeballos, que sufrió un desgarro y estará unas semanas fuera de las canchas. Así y todo, Boca no mostró una buena cara en el Amalfitani ante Vélez. En una ráfaga, ya en el segundo tiempo, apareció Matías Pellegrini y marcó un doblete para los de Guillermo Barros Schelotto. Sobre el final descontó Iker Zufiaurre para el Xeneize.

Tras la derrota ante Vélez, Úbeda reveló cómo está la relación con los hinchas de Boca: “Se remonta ganando”

Los partidos de Boca en condición de visitante en los últimos dos años

  • Lanús 1-2
  • River 1-1
  • Unión 0-1
  • Nacional Potosí 0-0
  • Newell’s 3-1
  • Estudiantes 0-1
  • Fortaleza 2-4
  • Trinidense 2-1
  • Atlético Tucumán 0-1
  • Ctral. Córdoba 4-2
  • Platense 0-1
  • Ind. del Valle 0-0
  • Defensa 2-2
  • Instituto 0-0
  • Ind. Rivadavia 1-1
  • Cruzeiro 1(4)-2(5)
  • Estudiantes 1-1
  • Racing 1-2
  • Belgrano 0-2
  • Tigre 0-3
  • Lanús 0-1
  • Sarmiento 2-0
  • Huracán 0-0
  • Newell’s 1-0
  • Unión 1-1
  • Racing 0-2
  • Banfield 1-0
  • Alianza Lima 0-1
  • Central Córdoba 3-0
  • Newell’s 0-2
  • Belgrano 3-1
  • River 1-2
  • Tigre 1-1
  • Argentinos Juniors 0-0
  • Huracán 0-1
  • Ind. Rivadavia 3-0
  • Aldosivi 2-0
  • Rosario Central 1-1
  • Defensa y Justicia 1-2
  • Barracas Central 3-1
  • Estudiantes (LP) 2-1
  • Estudiantes (LP) 1-2
  • Vélez 1-2
DATOS CLAVE

Boca Juniors acumula 19 derrotas como visitante en los últimos dos años de competencia.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda registra solo un 37% de puntos obtenidos fuera de casa.

El delantero Exequiel Zeballos sufrió un desgarro y será baja por varias semanas en el torneo.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

