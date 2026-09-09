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Copa Libertadores

Alineaciones de Estudiantes de La Plata y Corinthians para la ida de los 4tos de final de la Copa Libertadores

En UNO, el Pincha y el Timao abren la serie de cuartos de final.

Estudiantes y Corinthians se cruzan en UNO en un partidazo
© GettyEstudiantes y Corinthians se cruzan en UNO en un partidazo

Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians este miércoles a las 21:30 horas en el Estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, en un verdadero partidazo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

El Pincha, tetracampeón de América, buscará hacerse fuerte ante su gente en el primer chico de la serie, mientras que el Timão viaja a la Argentina con la misión de llevarse un buen resultado a San Pablo para definir este picante mata-mata en casa.

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A continuación, las probables formaciones.

Las probables alineaciones de Estudiantes y Corinthians

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

La previa de Estudiantes y Corinthians: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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