Simeone elogió a Julián Alvarez tras volver a la titularidad en Atlético de Madrid: “Me pone contento”

El entrenador del Colchonero destacó el nivel que mostró el argentino pese a la caída ante Liverpool.

En su estreno en la UEFA Champions League, en condición de visitante en Anfield, Atlético de Madrid no pudo con Liverpool y perdió 2 a 1 luego de haber comenzado ganando el encuentro con un tanto de Marcos Llorente. Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister convirtieron para el local.

Luego de la derrota de su equipo, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, habló en conferencia de prensa, en donde hizo una autocrítica por el nivel mostrado en el campo de juego. Además, elogió a Julián Alvarez, quien fue titular por primera vez en lo que va de la temporada.

“Hizo un buen partido Julián. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al 90. Me pone contento”, inició el DT argentino con sus palabras para destacar a la ‘Araña’, quien completó los 90 minutos del encuentro y aportó una asistencia a Llorente para abrir el marcador.

Siguiendo por la misma línea, explicó por qué se decidió a darle la titularidad al delantero por primera vez en la temporada: “Levantarme a la mañana, hablar con él un rato, verlo muy bien y por suerte elegí que jugara porque hizo un partido como el que esperaba que hiciera”.

Con estas palabras de Simeone, más el buen rendimiento que mostró en Anfield, poco a poco Alvarez comienza a dejar atrás la novela del mercado de pases, en la que se plantó para marcharse a Barcelona, la negociación no prosperó y generó el enojo de los hinchas de Atlético de Madrid, quienes fueron hostiles con él.

El elogio a Cuti Romero

Por otro lado, Simeone también se refirió al partido del defensor central argentino, quien también fue titular por primera vez en la temporada y fue reemplazado por Robin Le Normand a los 77 minutos. “El partido de Cuti me gustó. Fue correcto, fuerte, con jerarquía, y capacidad para resolver situaciones individuales”, opinó.

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