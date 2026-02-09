Jugador x jugador: los puntajes de Boca vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026

Agustín Marchesín (5): sin responsabilidad en los goles, pero le volvieron a convertir por duplicado. El arquero sigue sin poder acumular dos partidos seguidos con la valla invicta y no respondió las pocas veces que lo necesitó su equipo.

Juan Barinaga (4): floja actuación del lateral derecho. Sufrió en defensa, no pesó en ataque, perdió muchos duelos y estuvo muy impreciso con pelota. No conforme con eso, salió lesionado y se debe seguir de cerca su evolución de cara a los próximos encuentros.

Juan Barinaga en el duelo entre Boca y Vélez. (Getty Images)

Lautaro Di Lollo (5): irregular partido del ‘2’ de Boca. Buscó ser la salida desde el fondo pero se lo notó impreciso con pelota. Además, en defensa perdió más duelos de lo habitual y se notó su falta de timing en ciertas ocasiones en las que atacó el Fortín por su sector.

Ayrton Costa (4,5): en la jugada del 1-0 de Vélez, perdió dos duelos aéreos consecutivos. El zaguero central que suele rendir con creces, esta vez quedó en deuda al igual que hace dos fechas ante Estudiantes. Flojo partido del ‘6’ de Boca.

Lautaro Blanco (5): criteriosa noche del lateral. Habitualmente con mayor peso en el ataque, esta vez sin Zeballos como socio no consiguió lucirse en los desbordes y los centros pesados que suele enviar al área contraria. En defensa alternó buenas y malas.

Santiago Ascacibar (5): pasó desapercibido durante casi todo el compromiso. Intentó ser el nexo entre volantes y delanteros, quiso aportar llegada al área rival para aparecer por sorpresa pero solo participó en jugadas muy aisladas a lo largo del tramite.

Leandro Paredes (5): lejos de su mejor nivel. El campeón del mundo volvió a tener un rendimiento irregular y el equipo lo sintió: generó pocas situaciones. Además, en la pelota parada estuvo muy impreciso, cuando suele ser el principal arma de ataque con Di Lollo como rematador. Sobre el final asistió a Zufiaurre, que marcó un golazo.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Milton Delgado (5): flojo desempeño del juvenil. Digno primer tiempo siendo el eje en la salida y con varias recuperaciones en propio campo, pero totalmente anulado y superado en el complemento, por donde llegaron ambos goles de Vélez. No cumplió ante una gran posibilidad de asentarse en el equipo titular.

Gonzalo Gelini (4): poco participativo y salió en el entretiempo. Sin chances creadas por derecha, casi sin desbordes y con nula asociación con sus compañeros, fue el primer cambio de Úbeda para intentar cambiar la ecuación.

Miguel Merentiel (4): casi no tocó la pelota. De regreso desde su lesión muscular, La Bestia no pudo pesar en el partido durante la hora de juego que sumó hasta que fue reemplazado. Sin chances de cara al área rival, intentó pelear contra los centrales rivales pero de espalda al arco contrario.

Kevin Zenón (4): empezó activo y luego se diluyó. Esta vez de extremo por izquierda, tampoco pudo ser el conductor del equipo ni generar jugadas en el último tercio del campo de juego. Con el resultado en contra, Úbeda lo reemplazó por uno de los juveniles del plantel.

Ingresaron

Iker Zufiaurre (5,5): esta vez como extremo derecho, el juvenil se las ingenió para marcar un verdadero golazo al ángulo con un excelente remate de media distancia.

Ángel Romero (4,5): el paraguayo estuvo lejos del nivel que mostró en su debut el fin de semana pasado. Tocó poco la pelota.

Marcelo Weigandt (4,5): prácticamente sin participaciones tanto en ataque como en defensa. No jugaba en Boca desde noviembre de 2023.

Tomás Aranda (5): a pura gambeta y atrevimiento, le aportó rebeldía a los últimos minutos del encuentro.

