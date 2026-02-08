Es tendencia:
Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

El Fortín recibe al Xeneize en un duelo apasionante en el Estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Manuel Lanzini y Miguel Merentiel, protagonistas de Vélez y Boca.
© GettyManuel Lanzini y Miguel Merentiel, protagonistas de Vélez y Boca.

En el último turno de este domingo, Vélez recibe a Boca por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio José Amalfitini, comienza a partir de las 22:15 y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

La formación confirmada de Vélez

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Florián Monzón.

La formación titular de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini, Miguel Merentiel.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

