Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

En el último turno de este domingo, Vélez recibe a Boca por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio José Amalfitini, comienza a partir de las 22:15 y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

La formación confirmada de Vélez

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Florián Monzón.

La formación titular de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini, Miguel Merentiel.