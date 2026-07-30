Si Boca clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega los 8avos de final de la Copa Sudamericana

El rival del ganador de esta serie de playoffs ya está definido desde que se realizó el sorteo del cuadro final del certamen.

Este jueves desde las 21:30 de Argentina, en el Estadio El Teniente, de Rancagua -Chile-, O’Higgins recibirá a Boca por la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En el compromiso de ida, el Xeneize se impuso por 1 a 0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que parte con ventaja de cara a la clasificación, aunque la serie sigue abierta y se definirá en tierras trasandinas.

Quien siga en la competencia sudamericana ya sabe quién será el rival en los 8avos de final: Recoleta Football Club de Paraguay. El cuadro con sede en Asunción clasificó como líder de grupo en la Sudamericana, superando a Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

De clasificar, la ida se disputará entre el 11 y el 13 de agosto en La Bombonera y la revancha en Paraguay entre el 18 y el 20, con fechas aún a confirmar de manera exacta.

Las posibles formaciones de Boca y O’Higgins

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

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Cómo ver O’Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana

Este encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también por las plataformas de Paramount+ y DGO. Por otro lado, Flow también transmitirá este partido en el canal 109, al tomar la señal original de DSports, tal como ocurrió en el Mundial.

El cuadro de la Sudamericana 2026