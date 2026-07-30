Revés para Boca y Marcelo Saracchi: Houston Dynamo se bajó de la negociación

El defensor continuará apartado tras no ser tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena. Los clubes no se pusieron de acuerdo en las condiciones de la transferencia.

En el medio de un mercado de pases que tiene a Boca negociando la llegada de más futbolistas al plantel, se cayó la salida de Marcelo Saracchi. Houston Dynamo se bajó de las negociaciones por el lateral izquierdo uruguayo, que buscaba un nuevo destino al no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

El marcador de punta era del gusto del equipo de la MLS, que buscaba reforzarse en ese sector. Sin embargo, según pudo saber Bolavip, las instituciones no se pusieron de acuerdo en las condiciones de pago y es por eso que no se concretará la transferencia.

La última oferta del equipo estadounidense había sido de 1.1 millones de dólares, un monto inferior a lo que el club de la Ribera pagó para incorporar al zurdo a mediados de 2023, cuando su pase pertenecía a Levante. De esta manera, el jugador buscará otra propuesta para salir.

Saracchi es uno de los futbolista que entrena en Boca Predio junto con otros apartados, lejos del plantel profesional. Según pudo saber este medio, el defensor mostró voluntad de tener un salario inferior en la MLS con tal de poder concretar su salida.

Los números de Marcelo Saracchi en Boca

Marcelo Saracchi le puso fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Miguel Ángel Russo le comunicara su decisión de no tenerlo más en cuenta.