La hermana de Leandro Paredes arremetió contra los hinchas de Boca que lo criticaron: “Así clarito”

Este sábado por la noche, Boca perdió 3-2 con Huracán y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, bajo un clima tenso que invadió a La Bombonera. Apenas unas horas más tarde del partido, la hermana de Leandro Paredes arremetió contra los hinchas que lo criticaron por su desempeño sobre el campo de juego y abrió un nuevo foco de polémica en el Xeneize.

Cabe recordar que el campeón del mundo fue titular y jugó los 120 minutos, siendo el encargado de administrar la pelota en el mediocampo y aclarando cada una de las jugadas que pasaban por sus pies. Sin embargo, no alcanzó para que su equipo dé vuelta el encuentro y esto derivó en una nueva derrota que significa estar afuera de otra competición importante a través de un mata-mata.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que, horas más tarde de la eliminación, Liana Vanesa Paredes cruzó a algunos hinchas de Boca que apuntaban contra el partido de su hermano. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió un posteo hecho en X (ex Twitter) y agregó su opinión al respecto. “Así clarito“, escribió junto a la publicación hecha por un fanático del conjunto de la ribera.

El simpatizante del Xeneize que manifestó su postura sobre el capitán, había puesto: “Sin Paredes no había veranito, Libertadores, clásico ganado, Aranda y Delgado en Primera. No puede hacer todo Paredes“. Además, en una misma línea, también expresó: “Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT y presidente. Gracias por meterte en este quilombo“.

El posteo de Liana Vanesa, la hermana de Leandro Paredes.

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De esta manera, la hermana de Paredes arremetió contra los hinchas que criticaron a su hermano, luego de la eliminación de Boca frente a Huracán por los octavos de final del campeonato doméstico. La realidad marca que el rendimiento de Leandro fue bueno e incluso de la mayoría de sus compañeros también, que superaron desde el juego al Globo pero no en el resultado.

En definitiva, no es la primera vez que un familiar de un futbolista del Xeneize rompe el silencio a través de sus redes sociales personales para defender a uno de los protagonistas. Sin embargo, nunca lo había hecho un integrante del círculo íntimo de él, lo que llamó la atención de todos en el ambiente al tratarse del principal referente que tiene el plantel profesional de Boca.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

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