Llegó el día. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura para conocer al primer campeón de la temporada. El partido comienza a las 15.30 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports.
River vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Apertura: minuto a minuto
En el Mario Alberto Kempes, el Millonario y el Pirata definen al primer campeón de la temporada.
El camino de Belgrano a la final
El Pirata finalizó en el quinto puesto del Grupo B con 26 unidades. En octavos le ganó el clásico a Talleres como visitante por 1 a 0, en cuartos de final eliminó a Unión por 2 a 0 y en semis, como visitante, eliminó a Argentinos por penales tras empatar 1 a 1.
El camino de River a la final
Tras finalizar en la segunda posición del Grupo B con 29 puntos en 16 presentaciones, en octavos de final el Millonario venció por penales a San Lorenzo (empate 2 a 2 en los 120 minutos), le ganó 2 a 0 a Gimnasia de La Plata en cuartos de final y en semifinales venció 1 a 0 a Rosario Central.