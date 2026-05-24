River vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Mario Alberto Kempes, el Millonario y el Pirata definen al primer campeón de la temporada.

Llegó el día. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura para conocer al primer campeón de la temporada. El partido comienza a las 15.30 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports.