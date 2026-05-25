El entrenador del Millonario vio la tarjeta roja en el tramo final del duelo ante el Pirata por insultar al árbitro.

Fue un domingo lapidario para River en general y para Eduardo Coudet en particular. Belgrano se impuso en la final del Torneo Apertura 2026 de manera agónica y el Chacho fue uno de los protagonistas de la jornada. Fue cuestionado por los hinchas porque demoró mucho en hacer los cambios y también vio la tarjeta roja sobre el final del encuentro por tener una conducta inapropiada con Yael Falcón Pérez, el árbitro del partido.

Todo se descontroló sobre el final del partido cuando todo Belgrano pidió mano de Lautaro Rivero dentro del área. El juez había cobrado córner, pero producto del reclamo del banco de Belgrano la fue a revisar al VAR y finalmente dio penal. Nicolás Fernández lo cambió por gol y estableció el 2 a 2. Minutos más tarde, el mismo jugador fue el autor del 3 a 2.

Coudet estalló contra Yael Falcón Pérez, lo insultó y eso derivó en la expulsión del Chacho. Bolavip pudo saber en exclusiva que el árbitro informó al entrenador de River y que la sanción podría ser de cuatro fechas de suspensión, lo que haría que sea de cumplimiento efectivo.

Coudet en el duelo ante Belgrano. (Foto: Getty).

Los partidos que se perdería Coudet si le dan cuatro fecha

De confirmarse la sanción de cuatro partido a Eduardo Coudet la misma será efectiva y el Chacho no podrá estar en el banco en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura, que comenzará una vez que termine el Mundial. Cabe recordar que si el Tribunal de Disciplina le da menos de cuatro jornadas, mediante el pago de una multa, no son de cumplimiento efectivo.

El Millonario iniciará su participación en el Clausura 2025 ante Barracas Central en el Estadio Monumental, luego visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, recibirá a Rosario Central y enfrentará a Tigre en Victoria. Esos serían los partidos en los que no podría estar el Chacho si le dan cuatro fechas.

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Falcón Pérez explicó por qué cobró penal para Belgrano

“En el momento lo que veo que está cerrando el cuerpo y que no era una mano sancionable, pero cuando la voy a ver por cámara, ahí observo el movimiento adicional que hace Lautaro (Rivero) bajando la mano. Por eso es sancionable”, declaró el juez en Radio La Red.

Y continuó: “Obviamente, lleva un tiempo porque vos tenés que analizarlo, son muchas jugadas, son muchas repeticiones. Era una decisión crucial y necesitaba tomar la decisión correcta y creo que es lo que llegamos“.

Así vivieron la final los entrenadores

🔥 INTENSIDAD, BRONCA Y EXPULSIÓN: Así vivió el Chacho Coudet la derrota de River ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura.



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