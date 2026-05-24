El primer tuit de Boca tras la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026

Mientras el Millonario se lamentaba por la caída en Córdoba, el Xeneize seguía enfocado en lo suyo.

El Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario de una histórica definición del Torneo Apertura 2026 en la que Belgrano se coronó campeón en su tierra nada menos que ante River Plate en la final. El Pirata consiguió su primer título en el fútbol argentino y extendió la racha sin festejos del Millonario.

Los comandados por Eduardo Coudet manejaron la ventaja en la definición en dos oportunidades, pero el trofeo se les escurrió de las manos sobre el final por un doblete de Uvita Fernández. Así, Chacho perdió la chance de sumar su primera estrella como DT del club de Núñez.

A pocos minutos del pitazo final en Córdoba, Boca Juniors lanzó una publicación en X (ex Twitter) en la que mostró a sus jugadores enfocados en sus propios objetivos. El Xeneize tiene por delante un duelo trascendental por Copa Libertadores y compartió imágenes de los preparativos.

Con fotos de Leandro Brey, Alan Velasco, Lautaro Di Lollo y Santiago Ascacíbar, que no jugará por tener que cumplir una fecha de suspensión, el club de la Ribera compartió la publicación en medio de la resignación de los hinchas en la vereda contraria.

Boca se juega la continuidad en la Copa Libertadores

Luego del empate por 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera, el elenco comandado por Claudio Úbeda recibirá el próximo jueves a Universidad Católica en el mismo escenario. Para poder acceder a los octavos de final, el Xeneize está obligado a ganarle al combinado chileno.

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