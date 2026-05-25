Códigos del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 cuáles funcionan y cómo usarlos para conseguir sobres gratis

Los cromos ya se puede completar desde la app. Además de los sobres diarios gratuitos, existen distintos claves promocionales que permiten desbloquear paquetes extra sin pagar.

El furor por el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 es total y miles de usuarios buscan la manera más rápida de completar sus figuritas. Como ocurrió en Qatar 2022, la versión digital permite abrir sobres gratis todos los días, aunque también existen códigos promocionales especiales que habilitan paquetes adicionales.

Cada cuenta recibe dos sobres diarios sin costo, con cinco figuritas por paquete. Sin embargo, mediante distintos códigos liberados por PANINI, FIFA y marcas asociadas, los usuarios pueden alcanzar un máximo de cuatro sobres por día y avanzar mucho más rápido en el álbum.

Todos los códigos activos del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

Estos son los códigos promocionales que actualmente permiten conseguir sobres gratis:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Cómo canjear los códigos en el álbum virtual

Para activar cualquiera de estos códigos, primero hay que ingresar a la app oficial del álbum o a la plataforma web de FIFA. Una vez dentro, el usuario debe dirigirse a la sección llamada “Código Promocional”, ubicada en uno de los laterales de la pantalla principal.

Allí se puede escribir manualmente el código o escanear un QR, en caso de contar con uno. Cuando el sistema valide el código correctamente, aparecerá una animación confirmando la entrega del sobre gratuito.

Los códigos de Coca Cola de un solo uso

Además de los códigos públicos, existen otros promocionales de uso único que suelen aparecer Coca Cola, quien ofrece códigos diarios desde su plataforma oficial para sumar recompensas dentro del álbum virtual. El procedimiento es el mismo: copiar el código, pegarlo en el apartado de canje y reclamar automáticamente un nuevo sobre gratuito. En este caso, el código solamente puede utilizarse una vez por cuenta. Después de ser canjeado, queda automáticamente invalidado y no vuelve a funcionar en otro perfil.