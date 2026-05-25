CONMEBOL sancionó a Boca a 3 días del cruce ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

Mientras el Xeneize se prepara para buscar la clasificación, el organismo sudamericano notificó al club sobre una multa y advertencia.

A todo o nada, Boca Juniors recibirá este jueves a Universidad Católica en La Bombonera en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin margen de error, el Xeneize depende de un triunfo para avanzar a los octavos de final.

En ese contexto, el plantel comandado por Claudio Úbeda se prepara para este compromiso que definirá el semestre del equipo. Mientras el DT afronta bajas por lesión en el armado de la formación, la institución recibió este lunes una sanción por parte de CONMEBOL.

A través de un comunicado oficial, el organismo con sede en Luque aplicó multas al club de la Ribera por gestos racistas por parte de uno de sus hinchas durante el empate ante Cruzeiro la última semana. Por ello, Boca estará obligado a cumplir una serie de castigos.

Los hinchas de Boca ante Cruzeiro. (Foto: Getty)

Para empezar, CONMEBOL aplicó multas por 100 mil dólares, 5 mil y 3 mil por diferentes artículos, que se restarán del premio total que consiga el equipo al finalizar su participación en el evento. Además, deberá mostrar el cartel con la frase ‘el respeto es titular’ tanto en la pantalla del estadio como en sus redes sociales.

El comunicado completo de CONMEBOL

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,

RESUELVE

1º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

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2°. ORDENAR al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a realizar en su siguiente partido en condición de local en competiciones organizadas por la CONMEBOL, las siguientes activaciones:

2.1 EXHIBIR un cartel con la frase “ EL RESPETO ES TITULAR” en el Protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor. El diseño y medidas del cartel será informado por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

2.2 EXHIBIR desde KO -2h hasta el final del partido, en la pantalla gigante del Estadio, la frase “EL RESPETO ES TITULAR”, con excepción a los momentos en los cuales se deban exhibir las activaciones deportivas y comerciales propias de la Competición. El diseño de la imagen a exhibir será enviado por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

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2.3. PUBLICAR en las redes sociales oficiales del CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS unacampaña comunicacional con la frase “EL RESPETO ES TITULAR” durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

3º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

4º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS una ADVERTENCIA por la infracción Artículo 11.2 literal m) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026.

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5° ADVERTIR expresamente al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar.

6°. NOTIFICAR al CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS. Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7

(siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al Artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 64.3 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el Art. 64.4 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.

Datos clave

Boca Juniors enfrentará este jueves a Universidad Católica por la Copa Libertadores.

enfrentará este jueves a Universidad Católica por la Copa Libertadores. CONMEBOL multó al club por gestos racistas de sus hinchas ante Cruzeiro.

multó al club por gestos racistas de sus hinchas ante Cruzeiro. 105.000 dólares de multa y exhibir la frase “el respeto es titular”.