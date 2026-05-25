El delantero argentino encendió las alarmas al pedir el cambio a 20 minutos del final del trámite ante Philadelphia Union por la MLS.

En un partidazo por la MLS, Inter Miami venció este domingo a Philadelphia Union por 6-4 como local en el Nu Stadium. Lionel Messi fue titular y aportó dos asistencias, pero preocupó a todos los argentinos al pedir el cambio en el promedio del complemento.

Con el 4-4 parcial en el marcador, el argentino se fue acercando al costado de la cancha, donde avisó que no continuaría en el partido. Mateo Silvetti tomó su lugar en la cancha y el ex Barcelona y Paris Saint-Germain se fue directamente al vestuario tomándose el posterior de su pierna izquierda.

A poco más de tres semanas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, los gestos del rosarino provocaron un dolor de cabeza en el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni. Sin embargo, los estudios médicos de este lunes aportaron tranquilidad.

Messi en la victoria ante Philadelphia. (Foto: Getty)

Según pudo saber BOLAVIP, los análisis descartaron una lesión muscular mayor, por lo que pudieron constatar que solo es algo leve. Una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda requerirá atención, pero no descartará su presencia en la cita mundialista.

ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: Leo Messi se fue acercando con molestias físicas para salir del campo de juego mientras el partido estaba en juego.



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De esta manera, todo apunta a que el astro estará disponible para el debut de la Albiceleste el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Todo estará listo para que afronte su sexta edición de la cita más importante del fútbol.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

Datos clave

Lionel Messi sufrió una fatiga muscular en la pierna izquierda ante Philadelphia Union.

sufrió una fatiga muscular en la pierna izquierda ante Philadelphia Union. Estudios médicos descartaron una lesión mayor, confirmando su disponibilidad para el Mundial 2026.

descartaron una lesión mayor, confirmando su disponibilidad para el Mundial 2026. 16 de junio debutará la Selección Argentina frente a Argelia en Kansas City.