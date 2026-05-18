El pronóstico de la Inteligencia Artificial para la final del Torneo Apertura 2026: quién ganará la final entre River y Belgrano

La IA promete una final dramática en el Kempes, con un desenlace para el infarto. El encuentro será el domingo a las 15:30.

El Torneo Apertura 2026 ya tiene a sus dos finalistas y son River y Belgrano. Ambos se verán las caras el próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes, buscando consagrarse campeones del fútbol argentino. A días para el duelo decisivo, la Inteligencia Artificial hizo su pronóstico.

Como no podía ser de otra manera, Bolavip le pidió a Gemini que vaticine el resultado de la gran final. En la predicción se tuvieron en cuenta las bajas confirmadas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi en River, junto con la de Lisandro López en el Pirata.

La IA anticipó un encuentro vibrante, con goles de ambos lados, pero con un desenlace en los 90 minutos reglamentarios. De acuerdo a su predicción, el equipo dirigido por Eduardo Coudet lo ganará sobre la hora tras arrancar en desventaja.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

Minuto 32 – ¡GOL DE BELGRANO! (1-0): Un contragolpe letal hace estallar a la mitad celeste del Kempes. Tras un quite en el mediocampo y un pelotazo, Nicolás “Uvita” Fernández pisa el área, engancha hacia adentro y saca un derechazo cruzado inatajable para el arquero Millonario.

Minuto 65 – ¡GOL DE RIVER! (1-1): Tras un centro desde la izquierda y una serie de rebotes en el área de Belgrano, la pelota le queda servida a Facundo Colidio. El delantero no perdona y fusila al arquero para poner el empate.

Minuto 89 – ¡GOL DE RIVER! (2-1): Cuando el cansancio ya domina a los dos equipos y el alargue parece inevitable, la jerarquía marca la diferencia. Una recuperación rápida en tres cuartos de cancha agarra mal parada a la defensa del Pirata. Un pase profundo e inteligente encuentra a Maximiliano Salas, que entra al área a pura potencia, aguanta la marca y saca un zurdazo cruzado inatajable que desata la locura total en el Kempes.

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¿Cuándo juegan River y Belgrano la Final del Torneo Apertura 2026?

River y Belgrano se verán las caras por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 15:30. El cotejo se podrá ver tanto por ESPN Premium como por TNT Sports.

En síntesis