Úbeda mete 3 cambios: la posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica por Copa Libertadores

Por suspensión, lesión y táctico, el DT del Xeneize cambiará en todas las líneas para enfrentar al elenco chileno.

Boca se juega el semestre en La Bombonera. Por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores recibe a Universidad Católica de Chile en búsqueda de una victoria que le asegure la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, preparará tres cambios con respecto al equipo que empató 1 a 1 contra Cruzeiro en la fecha pasada. Dos de ellos son obligados por lesión y suspensión, mientras que el tercero es táctico, por decisión del cuerpo técnico.

La primera variante se dará en la zaga central. Ante la salida de Ayrton Costa por suspensión al llegar a la tercera amarilla, Marco Pellegrino se metió en el equipo titular y será el acompañante de Lautaro Di Lollo, mientras que Malcom Braida y Lautaro Blanco serán los laterales.

Pasando a la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda se mantendrán. El cuarto lugar sería ocupado por Ander Herrera, quien se metería en lugar de Tomás Belmonte por decisión técnica del entrenador Claudio Úbeda.

Finalmente, en la delantera habrá un nuevo cambio. Sin el desgarrado Miguel Merentiel, quien hizo lo posible para llegar pero no estará, Exequiel Zeballos será quien lo reemplace y acompañará en la delantera a Milton Giménez, que está ocupando el puesto del lesionado Adam Bareiro.

Para este encuentro, Boca está obligado a ganar. En caso de empatar o perder en condición de local ante el elenco chileno, los dirigidos por Claudio Úbeda quedarán eliminados en fase de grupos y bajarán a disputar los playoff de la Copa Conmebol Sudamericana.

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La posible formación de Boca

El Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

La tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

Datos claves

Claudio Úbeda realizará tres cambios en la formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica.

realizará tres cambios en la formación de para enfrentar a Universidad Católica. Marco Pellegrino reemplazará al suspendido Ayrton Costa en la defensa central del equipo.

reemplazará al suspendido en la defensa central del equipo. Exequiel Zeballos será el sustituto del lesionado Miguel Merentiel en la delantera para buscar la clasificación.