River hoy: Juanfer se cruzó con un hincha, Coudet puede recibir 4 fechas y la nueva camiseta

Todas las novedades del Millonario de este lunes 25 de mayo, el día después de caer ante Belgrano por la final del Torneo Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 25 de mayo de 2026, el día posterior a la caída por 3 a 2 ante Belgrano por la final del Torneo Apertura. El primer posteo del club tras perder la final, el cruce de Juanfer Quintero con un hincha en la llegada a Buenos Aires, Eduardo Coudet podría recibir cuatro fechas de suspensión y la nueva camiseta que sacó el club con tintes históricos.

El primer posteo de River tras perder la final

Luego de la derrota agónica ante Belgrano de Córdoba por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura, River volvió a aparecer en las redes sociales a 15 horas de esta caída que no le permitió cortar con una racha de más de dos años sin consagrarse campeón tanto a nivel local como internacional.

Este nuevo posteo no está relacionado con el encuentro disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, sino que fue institucional en el marco del aniversario 125 de la fundación del club, que se cumplió este lunes 25 de mayo. El mismo fue bajo el emblema “Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor”.

Dentro de este posteo aparece un video de más de un minuto con ‘Beto’ Alonso como principal protagonista. Allí cita distintas frases de ‘River Plate, tu grato nombre’, el himno oficial de la institución, que fue escrito por Arturo Antelo en la década de 1910.

Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. #River125 ⚪️🔴⚪ pic.twitter.com/97Ldf2kA4w — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2026

Juanfer se cruzó con un hincha en Ezeiza

En la llegada del plantel al aeropuerto ocurrió una situación particular debido a que Eduardo Coudet, entrenador del Millonario, tuvo que separar a Juan Fernando Quintero, uno de los referentes del plantel, debido a que este se encontraba discutiendo con un hincha presente.

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Es que, el volante colombiano se acercó hacia la fila en la que estaban los hinchas y allí se vio que comenzó a hablar con uno de ellos. Para calmar la situación, Coudet tomó del buzo a Quintero y lo acomodó nuevamente junto al resto del plantel para continuar rumbo a la salida.

Luego de esto, Juanfer se acercó a sus compañeros y la situación se calmó. Finalmente los jugadores de River se marcharon en silencio rumbo a sus hogares para descansar de cara a una corta semana de entrenamiento previo al cierre de los grupos de Sudamericana, donde buscará quedarse con el primer puesto.

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Falcón Pérez informó a Coudet

A minutos del cierre de la final entre River y Belgrano, Coudet estalló contra Yael Falcón Pérez, lo insultó y eso derivó en la expulsión del Chacho. Bolavip pudo saber en exclusiva que el árbitro informó al entrenador del Millonario y que la sanción podría ser de cuatro fechas de suspensión, lo que haría que sea de cumplimiento efectivo.

De confirmarse la sanción de cuatro partido a Eduardo Coudet la misma será efectiva y el Chacho no podrá estar en el banco en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura, que comenzará una vez que termine el Mundial. Cabe recordar que si el Tribunal de Disciplina le da menos de cuatro jornadas, mediante el pago de una multa, no son de cumplimiento efectivo.

El Millonario iniciará su participación en el Clausura 2025 ante Barracas Central en el Estadio Monumental, luego visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, recibirá a Rosario Central y enfrentará a Tigre en Victoria. Esos serían los partidos en los que no podría estar el Chacho si le dan cuatro fechas.

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Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

La nueva camiseta de River

Adidas presentó la nueva camiseta de River, que es un homenaje por sus 125 años. Cabe destacar que no será la que utilizará a partir del segundo semestre. Se estima que esta misma sea para unos pocos partidos. No solamente salió la camiseta, sino también un short y unas medias negras.

La camiseta tiene detalles que la hacen única y recuerda a las viejas indumentarias que se utilizaban en las primeras décadas del siglo pasado. Cuello de chomba, sin escudos -en este caso aparece uno de los primeros del club, pero en color rojo encima de la banda- y lo mismo sucede con el logo de adidas, que es blanco sobre el blanco de la casaca.

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La camiseta para hombres tiene un valor de 169.999 pesos, mientras que la de mujeres sale 149.999 y la de niños 119.999. Por otro lado, el short sale 79.999, las medias 24.999. Además de estos productos también salió una campera -con el mismo escudo- que tiene un valor de 199.999 pesos, también un jogging largo que tiene un precio de 149.999.

La nueva camiseta de River. (Foto: Adidas).

DATOS CLAVE

El mediocampista Juan Fernando Quintero discutió brevemente con un hincha de River en Ezeiza.

discutió brevemente con un hincha de River en Ezeiza. El director técnico Eduardo Coudet intervino para separar al futbolista colombiano durante el entredicho.

intervino para separar al futbolista colombiano durante el entredicho. El club River Plate lanzó una camiseta histórica con cuello de chomba por sus 125 años.