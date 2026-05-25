El estado de todos los lesionados de River a horas de un partido clave ante Blooming por la Copa Sudamericana

Tras la dura derrota frente a Belgrano por la final del Torneo Apertura, el Millonario se prepara para buscar la clasificación.

Este lunes, apenas un puñado de horas después de la durísima derrota contra Belgrano en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, River volvió a los entrenamientos. Lo hizo en su predio de Ezeiza, donde se revelaron algunas cuestiones relacionadas con el estado físico de varios nombres muy importantes del plantel profesional.

Por empezar, hay que destacar que, en primera instancia, circularon rumores preocupantes sobre el estado físico de Juan Fernando Quintero, los cuales explicaban el motivo por el cual el experimentado volante ofensivo colombiano no pudo ingresar antes contra el Pirata. Los mismos indicaban que no estaba en plenitud física y hasta que era duda para recibir a Blooming.

Se deslizó que el ex jugador de Racing y América de Cali, entre otros equipos, padecía una sinovitis en la rodilla izquierda. Sin embargo, posteriormente, desde River indicaron que el mundialista con la Selección Colombia no practicó a la par por precaución, pero que no tiene ningún tipo de lesión, por lo que podrá estar frente a Blooming.

Por su parte, Gonzalo Montiel, otro que integró el banco de los suplentes en la final del certamen doméstico pero que no terminó ingresando, también se entrenó de manera diferenciada. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 está recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Marcos Acuña entrenándose en River. (Foto: Prensa River)

¿Marcos Acuña? El lateral izquierdo, uno de los futbolistas más importantes de River y uno de los más destacados mientras estuvo en cancha contra Belgrano, padece una contractura en el isquiotibial derecho, por lo que, al igual que Quintero y Montiel, trabajó de forma diferenciada y será analizado y seguido de cerca en las próximas horas.

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El último de los implicados es Aníbal Moreno, que tomó la determinación de infiltrarse para poder estar desde el arranque frente a Belgrano. Luego de ese episodio, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario trabajó aparte. Habrá que ver si puede estar a disposición de Eduardo Coudet contra Blooming.

Este martes, el plantel de River se entrenará por la tarde, para luego concentrarse en las instalaciones del Estadio Monumental de Núñez y así cerrar el semestre. Lógicamente, frente al mencionado equipo boliviano, el Millonario buscará, por todos los medios, sellar su clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El próximo partido de River se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo, desde las 21:30 de la República Argentina, frente a Blooming y en el Estadio Monumental de Núñez. El mismo tendrá que ver con la sexta y última fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana.

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DATOS CLAVE

27 de mayo: River Plate enfrentará a Blooming por Copa Sudamericana a las 21:30.

Juan Fernando Quintero no practicó a la par por precaución, pero no tiene ninguna lesión.

Acuña y Montiel: entrenaron de manera diferenciada por una contractura y un desgarro.