Ganó 5 títulos en River, analizó por qué se perdió la final contra Belgrano y le dio un consejo a Coudet: “Profundizá”

En diálogo exclusivo con Bolavip, Luigi Villalba opinó sobre la derrota y propuso una solución para la mano de Lautaro Rivero.

Facundo Villalba marcó una etapa en River entre su paso como futbolista y luego como director técnico de Reserva, y eso está fuera de discusión. Luigi, como se lo reconoce popularmente, dialogó en exclusiva con BOLAVIP, analizó el por qué de la derrota en la final ante Belgrano y le dejó un consejo a Eduardo Coudet. Además, propuso una solución para jugadas como la mano de Lautaro Rivero.

Cabe recordar que ganó 5 títulos en el club y años más tarde fue fundamental en el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en su rol como formador de juveniles, donde tuvo a su cargo varios cracks que después triunfaron en Primera División. Sin embargo, en 2019 llegó al final de su contrato y no fue renovado, por lo que terminó su estadía en la institución y tuvo que abandonar el cargo.

Luigi Villalba en la Reserva de River como DT.

La entrevista de Bolavip a Luigi Villalba

Uno de los puntos más criticados por los hinchas fue la personalidad del equipo. Sin embargo, Luigi sentenció: “La actitud fue muy buena“. Inmediatamente después de eso, el ex futbolista agregó: “Fue un partido parejo, donde prevaleció un poco la energía en los últimos 15 o 20 minutos. River venía jugando todo el tiempo entresemana y Belgrano no. En ese pequeño detalle se vio algo distinto”.

Además, analizó lo hecho por el DT, que también fue apuntado por los fanáticos. “El planteo de Coudet fue el de siempre: un equipo que intenta ser agresivo, de recuperar lo más rápido y lejos posible del arco“, manifestó Villalba sin titubear. “No creo que haya habido un cambio de jugar de una manera y por ser una final haya sido otra“, aseguró de forma contundente. De hecho, por si todavía quedaban dudas, añadió: “Desde el primer partido siempre fue igual, con mucha intensidad“.

Luigi Villalba en la Reserva de River como DT. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Luego, afirmó: “Lo perdió por pequeños detalles“. El formador analizó el partido y sostuvo: “Te hacen un gol de pelota parada, el segundo es una mano que ni siquiera es una situación clara y se provocó un penal. El tercero es una jugada a revisar si fue falta o no, porque es medianamente imprudente“. A modo de conclusión para su idea, deslizó: “No creo que Belgrano haya sido mejor que River, todo lo contrario, pero así es el fútbol”.

También habló de la gran polémica y soltó: “El penal de Rivero… ha habido las mismas manos que no fueron cobradas y esta sí la cobraron“. En ese momento, propuso una solución a ese tipo de jugadas y sugirió: “Hay que poner una sola situación, como en el hockey: si la pelota te pega en el pie se sanciona falta, quieras o no. Acá si pega en la mano, sea o no intencional, tendría que ser así. Para que deje de ser ‘esta si, esta no’ o si conviene“.

PENAL PARA BELGRANO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1elLmYwcTY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Publicidad

Por otro lado, le dejó un consejo a Coudet de cara a lo que será el resto de la temporada en el cargo. “Para el segundo semestre tiene que profundizar la idea, tiene buenos jugadores para lo que es el fútbol argentino“, sentenció Villalba en su análisis de River. “Si viene algún refuerzo tiene que dar un salto de calidad, porque eso te lleva a ganar cosas realmente muy importantes“, culminó su discurso Luigi.

La gran carrera de Luigi Villalba como futbolista

Nacido en Dock Sud, Luigi Villalba se formó en River y cumplió su sueño de debutar en la Primera del Millonario allá por 1992, permaneció en el club hasta 1997 y en esa época ganó títulos memorables como los Apertura 93, 94 y 96, además del Clausura 97 y la Copa Libertadores de 1996. Una vez que salió del Millonario pasó brevemente por Atlas de México para luego regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de Racing. El tramo final de su carrera fue en el Ascenso: jugó en San Martín de Mendoza, Arsenal, Belgrano Defensa y Justicia y cerró su trayectoria en Dock Sud allá por 2006.

Luigi Villalba en la Reserva de River como DT. (Foto: Prensa River).